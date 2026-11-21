Συγκλονισμένη από τη δολοφονία της 61χρονης Μαρίνας στο Θησείο είναι η οικογένειά της, που ετοιμάζεται να την αποχαιρετήσει για τελευταία φορά.

Η αδερφή της μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ζητώντας δικαίωση για τον θάνατό της και ξεκαθαρίζοντας πως η Μαρίνα δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα, όπως ενδεχομένως θα μπορούσε να υποστηρίξει ο δράστης.

Για την ερχόμενη Δευτέρα 23/11 έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί ο 62χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας. Η 61χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι όπου ζούσε με τον σύζυγό της στο Θησείο, με τον ίδιο να ειδοποιεί τις Αρχές και να αναφέρει ότι την είχε ξυλοκοπήσει.

Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, ενώ το ζευγάρι ήταν παντρεμένο επί 25 χρόνια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το ιατροδικαστικό πόρισμα περιγράφει σοβαρά τραύματα στο σώμα της γυναίκας, μεταξύ των οποίων κακώσεις, χτυπήματα και σπασμένα πλευρά.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, μάλιστα, το γεγονός ότι στο σώμα της 61χρονης εντοπίστηκαν και παλαιότερες κακώσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, προϋπήρχαν των τραυμάτων που συνδέονται με τη μοιραία ημέρα. Τα ευρήματα αυτά φέρνουν στο προσκήνιο ερωτήματα για όσα ενδεχομένως συνέβαιναν στο παρελθόν μέσα στο σπίτι.

Η αδερφή της Μαρίνας μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα» για τον ανείπωτο πόνο της οικογένειας, αλλά και για το τι θα θεωρούσε δικαίωση για τη δολοφονία της αδερφής της.

Όταν ρωτήθηκε τι θα ήθελε να συμβεί ώστε να νιώσει ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη, απάντησε:

«Η μεγαλύτερη τιμωρία που μπορεί να υπάρξει. Αυτό θα ήτανε. Αλλά και πάλι, την αδερφή μου, δεν την φέρνει πίσω κανένας».

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος τη ρώτησε αν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα μπορούσε να συμβεί μια τέτοια τραγωδία. Η απάντησή της ήταν φορτισμένη συναισθηματικά, καθώς θέλησε να υπερασπιστεί τη μνήμη της Μαρίνας και να απορρίψει οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι η αδερφή της αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

«Δεν το περιμένει κανείς γιατί μπορεί να είναι δίπλα σου, αλλά έρχεται και στο σπίτι σου. Η αδερφή μου δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Δεν ήταν τρελή η αδερφή μου. Αν είναι δυνατόν! Δεν ξέρω πώς σκέφτεται και δεν με ενδιαφέρει πώς σκέφτεται αυτός».

Η οικογένεια και οι άνθρωποι που αγαπούσαν τη Μαρίνα ετοιμάζονται να της πουν το τελευταίο αντίο στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Ηλεία. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, στις 12:00 το μεσημέρι, στο χωριό Κατσαρού, στον Πύργο.

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα συγκεντρωθούν για να αποχαιρετήσουν την 61χρονη, ενώ οι δικοί της άνθρωποι καλούνται να διαχειριστούν την απώλεια μέσα σε συνθήκες βαθιάς οδύνης.