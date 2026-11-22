Μια απρόσμενη εμφάνιση έκανε η Βικτώρια Δέλλα στο «The Voice», το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, προκειμένου να στηρίξει την κολλητή της φίλη, Ραφαέλα, η οποία αποφάσισε να δοκιμάσει ξανά τις δυνάμεις της στον μουσικό διαγωνισμό του ΣΚΑΪ.

Η Ραφαέλα επέστρεψε στη σκηνή του «The Voice», έχοντας ήδη μια προηγούμενη εμπειρία από το παιχνίδι. Όπως παραδέχτηκε, την πρώτη φορά δεν είχε προετοιμαστεί όσο θα ήθελε, όμως πλέον αισθάνεται πιο έτοιμη να διεκδικήσει μια θέση στον χώρο της μουσικής και να πραγματοποιήσει το όνειρό της να αποκτήσει δική της δισκογραφία.

Για την εμφάνισή της επέλεξε το τραγούδι «Te voglio bene assaje», καταφέρνοντας να κερδίσει την προσοχή των κριτών. Οι καρέκλες άρχισαν να γυρίζουν η μία μετά την άλλη, ενώ η Πάολα έδειξε ιδιαίτερο ενθουσιασμό για τη φωνή και την παρουσία της, χαρακτηρίζοντάς την «νεράιδα».

Η βιντεοκλήση της Βικτώριας Δέλλα από την Κύπρο

Η βραδιά επιφύλασσε ακόμη μία έκπληξη για τη διαγωνιζόμενη, αυτή τη φορά από ένα πολύ αγαπημένο της πρόσωπο. Η Βικτώρια Δέλλα εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης, καθώς βρισκόταν στην Κύπρο και δεν μπορούσε να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια της κολλητής της.

Η Βικτώρια θέλησε με αυτόν τον τρόπο να δείξει τη στήριξή της στη φίλη της, η οποία είχε μόλις καταφέρει να εντυπωσιάσει τους κριτές με την ερμηνεία της.

«Μακάρι να ήμουν εκεί μαζί σας, αλλά είμαι στην Κύπρο, και ήθελα πάρα πολύ να θαυμάσω τη φίλη μου, γιατί το αξίζει να είναι εκεί», είπε η Βικτώρια Δέλλα, απευθυνόμενη στον παρουσιαστή του μουσικού διαγωνισμού, Γιώργο Λιανό.