Ο Νοέμβριος δεν εμπόδισε την Κλέλια Ανδριολάτου να φορέσει το μπικίνι της και να απολαύσει μερικές βουτιές στην Τζιά. Η γνωστή ηθοποιός εκμεταλλεύτηκε το ρεπό της για να περάσει λίγες ώρες δίπλα στη θάλασσα, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά χειμώνα.

Στην ανάρτηση που έκανε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, η Κλέλια Ανδριολάτου εμφανίζεται με ένα γαλάζιο μπικίνι πάνω σε σκάφος, χαμογελώντας και απολαμβάνοντας τον ήλιο. Σε άλλα στιγμιότυπα βρίσκεται μέσα στη θάλασσα και κολυμπά, ενώ δεν παρέλειψε να μοιραστεί και φωτογραφίες από τα τοπία του νησιού.

Βουτιές πριν τα Χριστούγεννα!

Μπορεί οι φωτογραφίες της να παραπέμπουν στις καλοκαιρινές διακοπές, ωστόσο η ίδια φαίνεται πως έχει ήδη μπει σε χριστουγεννιάτικη διάθεση. Μάλιστα, συνόδευσε τις εικόνες από την Τζιά με μια λεζάντα που συνδυάζει το καλοκαιρινό σκηνικό με την αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές.

«34 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα», έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, η οποία επέλεξε να περάσει το διάλειμμά της από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της στη θάλασσα, φορώντας το μπικίνι της παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στις τελευταίες ημέρες του Νοεμβρίου.