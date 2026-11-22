Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 36 εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο παραγωγής γλυκισμάτων στην Ινδονησία. Η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, σε βιομηχανική μονάδα περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της Τζακάρτα, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η πυρκαγιά ξέσπασε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας PT Fonusa Agung Mulia, στην επαρχία Μπαντέν, στη δυτική Ιάβα. Ο αξιωματούχος της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, Ρίζκι Ντβιαντό, ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε μονάδες υγείας για να λάβουν ιατρική φροντίδα.

🚨BREAKING NEWS🚨 Kebakaran besar Terjadi di PT Fonusa (salah satu produknya adalah permen milkita) yang berada di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu, 21 November 2026 Sore. Dikabarkan 42 orang masih terjebak di dalam. 🥀 https://t.co/Cpr4bFTQRI — Info Jateng (@Jateng_Twit) November 22, 2026

Δύσκολη η επιχείρηση διάσωσης

Οι ομάδες διάσωσης προσπαθούν να εντοπίσουν τους 36 αγνοουμένους, με τις συνθήκες στο εργοστάσιο να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο τους. Όπως εξήγησε ο Ρίζκι Ντβιαντό, σε ορισμένα σημεία των εγκαταστάσεων εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες φωτιάς, γεγονός που εμποδίζει την ασφαλή πρόσβαση των διασωστών.

Temen temen Kebakaran hebat melanda pabrik PT. Fonusa Agung Mulia di Jl. Pancatama No.I Kav. 7-8, Leuwilimus, Kabupaten Serang. Disebut masih ada sejumlah karyawan terjebak di lokasi pabrik. Semoga tidak ada korban jiwa.

🥺🥺💔💔 https://t.co/5WyI6naCst — sen✮ (@jenostalker) November 21, 2026

Ο αριθμός των αγνοουμένων αναθεωρήθηκε προς τα κάτω και διαμορφώθηκε στους 36, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση των αρχών την Κυριακή 22 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, η αρμόδια υπηρεσία ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε τη φωτιά στη βιομηχανική μονάδα.