Η Μαριάντα Πιερίδη πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την πρόσφατη νοσηλεία της. Το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» στο MPLE, το καθιερωμένο πάρτι του OGAE Greece για τους φίλους της Eurovision.

Η κάμερα του okmag.gr κατέγραψε την παρουσία της στην εκδήλωση, λίγες ημέρες μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της. Η τραγουδίστρια είχε χρειαστεί να παραμείνει στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια μίλησε δημόσια για το πρόβλημα που αντιμετώπισε και τη φαρμακευτική αγωγή που θα πρέπει να ακολουθεί.

Η περιπέτεια με την υγεία της

Η Μαριάντα Πιερίδη είχε προκαλέσει ανησυχία στους διαδικτυακούς της φίλους την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, όταν δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία από το νοσοκομείο, με ορό στο χέρι. Εκείνη την περίοδο δεν γνώριζε ακόμη την αιτία της αδιαθεσίας της και περίμενε τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Λίγες ημέρες αργότερα ενημέρωσε τους ακολούθους της ότι οι γιατροί είχαν εντοπίσει το πρόβλημα. Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου πήρε εξιτήριο και μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» για τα συμπτώματα που την οδήγησαν στο νοσοκομείο.

Όπως εξήγησε, αρχικά αισθάνθηκε αδιαθεσία και ταχυκαρδία, γεγονός που την έκανε να σκεφτεί ότι ίσως περνούσε κάποια κρίση άγχους. Ωστόσο, αποφάσισε να αναζητήσει ιατρική βοήθεια και να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι ο αιματοκρίτης της είχε πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στη συνέχεια, αντιμετώπιζε λοίμωξη στο έντερο, η οποία είχε προκαλέσει αιμορραγία και σημαντική απώλεια αίματος.

Δείτε τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε το okmag.gr: