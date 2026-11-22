Στις 22 Νοεμβρίου 1963 άλλαξε η ιστορία όχι μόνο της Αμερικής, αλλά και του κόσμου όλου. Στις 12.30, τοπική ώρα, 20:30 ώρα Ελλάδας ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι έπεφτε νεκρός στη διάρκεια πομπής με ανοιχτό αυτοκίνητο στο Ντάλας του Τέξας.

Οι Νότιες Πολιτείες ποτέ δεν τον συμπαθούσαν, αυτός ήταν ο λόγος που είχε επιλέξει για αντιπρόεδρο τον Τεξανό Λίντον Τζόνσον που αναπάντεχα από δόλωμα ψήφων έγινε πρόεδρος κι επηρέασε σημαντικά τις πολιτικές εξελίξεις και στην Ελλάδα.

Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός WFAA βρισκόταν μόλις δύο τετράγωνα από το σημείο της δολοφονίας. Διέκοψε το πρόγραμμά του κι ένας παρουσιαστής όρθιος μπροστά από μια κουρτίνα ενημέρωνε τους τηλεθεατές για το τραγικό γεγονός. Ο κινηματογραφιστής Άμπρααμ Ζαπρούντερ πήγε με αστυνομική προστασία στον σταθμό έδωσε συνέντευξη, αλλά δεν μπόρεσε να προβάλλει το φιλμ που γύρισε από έλλειψη τεχνικών μέσων.

Λίγο αργότερα ακολούθησαν και τα εθνικά δίκτυα. Το CBS

Ενώ λίγο αργότερα ο Ουόλτερ Κονράιτ ανακοίνωνε on camera τον θάνατο του Αμερικανού προέδρου λέγοντας:

Από το Ντάλας του Τέξας, το έκτακτο τηλεγράφημα, προφανώς επίσημο: Ο Πρόεδρος Κένεντι πέθανε στη 1:00 μ.μ. Κεντρική Ώρα — 2:00 Ανατολική Ώρα — πριν από περίπου 38 λεπτά.

Ποτέ άλλοτε η δολοφονία ενός ανθρώπου δεν δημιούργησε τόσες πολλές θεωρίες συνωμοσίας. Δεν είναι θέμα φαντασίας, αλλά και αντιμετώπισης από τις ίδιο το κράτος το θέμα της δολοφονίας.

Η δολοφονία έγινε την Παρασκευή, την Κυριακή 24 Νοεμβρίου ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ, 24 χρόνων, δολοφονείται μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες από τον ιδιοκτήτη ενός στριπτζάδικου, τον Τζακ Ρούμπι, 52 χρόνων. Ήταν η πρώτη δολοφονία που έβλεπε σε ζωντανή μετάδοση ο μέσος Αμερικανός

Ο Ρούμπι πέθανε τέσσερα χρόνια αργότερα στη φυλακή περιμένοντας μια ακόμα δίκη καταδικασμένος σε ισόβια. Είχε πλούσιο ποινικό μητρώο, είχε ανάμειξη σε εμπόριο γυναικών και ναρκωτικών κι είχε πολλά χρέη.

Με όλες αυτές τις συμπτώσεις, αλλά και το γεγονός ότι οι Νότιες πολιτείες είχαν πλέον έναν δικό τους άνθρωπο στον Λευκό Οίκο στη θέση του… αντιπαθούς Κένεντι μπορούσαν παρά να δημιουργηθούν μια σειρά από θεωρίες συνομωσίας. Σε αυτό βοήθησαν και οι θάνατοι που ακολούθησαν. Ήταν άνθρωποι που μπορούσαν να διευκολύνουν τις έρευνες.

Δύο ρεπόρτερ μπόρεσαν το βράδυ της δολοφονίας του Όσβαλντ να μπουν στο σπίτι του Ρούμπι. Στις 21 Σεπτεμβρίου 1964 ο Τζιμ Κέτε δολοφονήθηκε από άγνωστο εισβολέα σπίτι του. Ίδια τύχη, νωρίτερα, στις 23 Απριλίου 1964 είχε και ο άλλος ρεπόρτερ ο Μπιλ Χάντερ . Πυροβολήθηκε, κατά λάθος, μέσα στην αίθουσα δημοσιογράφων του αστυνομικού τμήματος στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια. Ένας αστυνομικός υποστήριξε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε και τον πίστεψαν!

δολοφονήθηκε από άγνωστο εισβολέα σπίτι του. Ίδια τύχη, νωρίτερα, στις 23 Απριλίου 1964 είχε και ο άλλος ρεπόρτερ ο . Πυροβολήθηκε, κατά λάθος, μέσα στην αίθουσα δημοσιογράφων του αστυνομικού τμήματος στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια. Ο Ουίλιαμ Ουάλεϊ ήταν ταξιτζής που μετέφερε τον Όσβαλντ στο σημείο της δολοφονίας. Έχεσε τη ζωή του σε τροχαίο τον Δεκέμβριο του 1967. Ήταν η πρώτος ταξιτζής που πέθανε σε ώρα υπηρεσίας από το 1937 στο Ντάλας!

ήταν ταξιτζής που μετέφερε τον Όσβαλντ στο σημείο της δολοφονίας. Έχεσε τη ζωή του σε τροχαίο τον Δεκέμβριο του 1967. Ήταν η πρώτος ταξιτζής που πέθανε σε ώρα υπηρεσίας από το 1937 στο Ντάλας! Ο Τομ Χάουαρντ δικηγόρος του Ρούμπι τον Μάρτιο του 1965, στα 48 του χρόνια πέθανε από καρδιά. Λίγες μέρες πριν πεθάνει συμπεριφερόταν περίεργα και δεν αναγνώριζε τους φίλους τους. Κι εδώ η νεκροψία θεωρήθηκε περιττή.

δικηγόρος του Ρούμπι τον Μάρτιο του 1965, στα 48 του χρόνια πέθανε από καρδιά. Λίγες μέρες πριν πεθάνει συμπεριφερόταν περίεργα και δεν αναγνώριζε τους φίλους τους. Κι εδώ η νεκροψία θεωρήθηκε περιττή. Ο Λι Μπόουερς, σιδηροδρομικός υπάλληλος βρισκόταν σε έναν πύργο που έβλεπε την πλατεία της δολοφονίας. Τον Αύγουστο του 1996 σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε μπάρα γέφυρας.

σιδηροδρομικός υπάλληλος βρισκόταν σε έναν πύργο που έβλεπε την πλατεία της δολοφονίας. Τον Αύγουστο του 1996 σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε μπάρα γέφυρας. Ο Χανκ Κίλαμ , σύζυγος χορεύτριας σε κλαμπ του Ρούμπι. Μετακόμισε στη Φλόριδα όταν το Μάρτιο του 1964 πήδηξε ή τον έριξαν (άγνωστο) από παράθυρο του α΄ ορόφου. Το ύψος δεν ήταν μεγάλο, αλλά έπεσε σε σπασμένα γυαλιά, δεν τον είδε κανείς και πέθανε από αιμορραγία!

, σύζυγος χορεύτριας σε κλαμπ του Ρούμπι. Μετακόμισε στη Φλόριδα όταν το Μάρτιο του 1964 πήδηξε ή τον έριξαν (άγνωστο) από παράθυρο του α΄ ορόφου. Το ύψος δεν ήταν μεγάλο, αλλά έπεσε σε σπασμένα γυαλιά, δεν τον είδε κανείς και πέθανε από αιμορραγία! Ο Έντουαρντ Μπεναβίδις, αδελφός του βασικού μάρτυρα της δολοφονίας του αστυνομικού Τζ. Ντ. Τύπιτ, ήταν αυτός που μπήκε στο περιπολικό του θύματος και κάλεσε σε βοήθεια. (π. Φεβρουάριος 1965). Ο Έντουαρντ πυροβολήθηκε μέσα σε ένα μπαρ. Πολλοί συνέδεσαν τη δολοφονία σύγχυση για το ποιος ήταν ο αυτόπτης μάρτυς.

αδελφός του βασικού μάρτυρα της δολοφονίας του αστυνομικού Τζ. Ντ. Τύπιτ, ήταν αυτός που μπήκε στο περιπολικό του θύματος και κάλεσε σε βοήθεια. (π. Φεβρουάριος 1965). Ο Έντουαρντ πυροβολήθηκε μέσα σε ένα μπαρ. Πολλοί συνέδεσαν τη δολοφονία σύγχυση για το ποιος ήταν ο αυτόπτης μάρτυς. Η Νάνσι Τζέιν Μούνεϊ , στρίπερ στο κλαμπ του Τζακ Ρούμπι. Η Μούνεϊ συνελήφθη επειδή τσακώθηκε με την συγκάτοικό της και βρέθηκε κρεμασμένη στο κελί της σε φυλακή στο Ντάλας τον Φεβρουάριο του 1964.

, στρίπερ στο κλαμπ του Τζακ Ρούμπι. Η Μούνεϊ συνελήφθη επειδή τσακώθηκε με την συγκάτοικό της και βρέθηκε κρεμασμένη στο κελί της σε φυλακή στο Ντάλας τον Φεβρουάριο του 1964. Η Ντόροθυ Κιλγκάλεν, Αμερικανίδα δημοσιογράφος, η πρώτη που έψαξε σε βάθος την υπόθεση της δολοφονίας του Κένεντι, αποκάλυψε την κατάθεση Όσβαλτν, μίλησε με τον Ρούμπι, κατήγγειλε πρακτικές συγκάλυψης, αλλά στις 8 Νοεμβρίου βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Μανχάταν. Ήταν 52 χρόνων. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε οξεία δηλητηρίαση από συνδυασμός αλκοόλ και βαρβιτουρικών χαπιών. Δεν απέκλεισε και την αυτοκτονία. Όλα λογικά. Ο φάκελος με την υπόθεση Κένεντι και οι σημειώσεις της, τα τηλέφωνα των ανθρώπων που επικοινωνούσε δεν βρέθηκαν ποτέ!

Γεννήσεις

1819: Τζορτζ Έλιοτ, φιλολογικό ψευδώνυμο της Αγγλίδας συγγραφέως και ποιήτριας Μαίρη Αν Έβανς, από τις κορυφαίες της βικτωριανής εποχής. Διάλεξε ανδρικό επώνυμο για να πάρουν στα σοβαρά τα έργα της. Πέθανε στις 22 Δεκεμβρίου 1880.

1890: Σαρλ ντε Γκολ, Γάλλος στρατηγός και πολιτικός. Ηγήθηκε των γαλλικών δυνάμεων στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας (1959-69). Πέθανε στις 9 Νοεμβρίου 1970.

1930: Κώστας Ρηγόπουλος, ηθοποιός. Ήταν για χρόνια ζευγάρι στην σκηνή και τη ζωή με την Κάκια Αναλυτή. Κόρη τους είναι η ηθοποιός Ζωή Ρηγοπούλου. Πέθανε στις 14 Ιανουαρίου 2001.

1934: Ρίτα Σακελλαρίου, λαϊκή τραγουδίστρια, από τις σημαντικότερες στο είδος της. Πέθανε στις 6 Αυγούστου 1999.

1943: Μπίλι Τζιν Κινγκ, Αμερικανίδα τενίστρια, από τις πρώτες που δήλωσαν ότι την ελκύει στο ίδιο φύλο σε μια εποχή που κάτι τέτοιο ήταν αδιανόητο. Ως αθλήτρια κέρδισε 39 τίτλους Γκραν Σλαμ

1958: Τζέιμι Λι Κέρτις, Αμερικανίδα ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, φωτογράφος, κόρη του επίσης ηθοποιού Τόνι Κέρτις.

1965: Μας Μίκελσεν, Δανός ηθοποιός με σωρεία εμφανίσεων σε πετυχημένες ταινίες του ευρωπαϊκού, αλλά και του αμερικανικού κινηματογράφου.

1967: Μπόρις Μπέκερ, Γερμανός τενίστας. Ο κορυφαίος όλων των εποχών με 49 τίτλους στο απλό και 19 στο διπλό.

1984: Σκάρλετ Γιόχανσον, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Από τις πιο ακριβοπληρωμένες στο Χόλυγουντ και περιζήτητη για διαφημίσεις προϊόντων ομορφιάς αφού παραμένει ένα από τα ομορφότερα πρόσωπα του κινηματογράφου.

1986: Όσκαρ Πιστόριους, Νοτιοαφρικανός δρομέας. Παρά το γεγονός ότι στα 13 του ακρωτηριάστηκε και στα δύο πόδια ασχολήθηκε με τον αθλητισμό κι έγινε ο γρηγορότερος αθλητής χωρίς πόδια όπως τον χαρακτήριζαν. Στις 14 Φεβρουαρίου 2013 συνελήφθη στην Πρετόρια για τη δολοφονία της φίλης του Ρίβα Στέενκαμπ. Έπειτα από μακροχρόνιες δικαστικές περιπέτειες η ποινή που το επιβλήθηκε το 2016 ήταν φυλάκιση έξι χρόνων.

1988: Γιώργος Γεροντιδάκης, ξεκίνησε από παιδί θαύμα για να εξελιχτεί σε βασικό πρωταγωνιστή πετυχημένων τηλεοπτικών σειρών.

Θάνατοι

1718: Μαυρογέννης (40 χρόνων), Άγγλος πειρατής. Σκοτώθηκε από Άγγλους ναυτικούς σε νησί της Νότιας Καρολίνας. Το πραγματικό του όνομα ήταν Έντουαρντ Τις. Ο θησαυρός του που παρακίνησε πολλούς να ψάξουν να τον βρουν δεν βρέθηκε ποτέ!

1916: Τζακ Λόντον (40 χρ.), Αμερικανός συγγραφέας, υπέρμαχος της ελευθερίας των ζώων. Εργάστηκε σε πολλά λαϊκά περιοδικά γράφοντας διηγήματα και μυθιστορήματα, ήταν από τους πρώτους που έζησε από τα κείμενά του.

1963: Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι (43 χρ.), Αμερικανός πρόεδρος δολοφονήθηκε στο Ντάλας του Τέξας.

1963: Άλντους Χάξλεϊ (69 χρ.), Άγγλος συγγραφέας με περισσότερα από 50 βιβλία στο ενεργητικό του.

1980: Μέι Γουέστ (87 χρ.), Αμερικανίδα ηθοποιός, σύμβολο του σεξ στα πρώτα χρόνια του κινηματογράφου και αιωνίως αθυρόστομη με σεξουαλικά υπονοούμενα που σόκαραν τους ακροατές της,

1993: Άντονι Μπέργκες (76 χρ.), Άγγλος συγγραφές, σεναριογράφος και συνθέτης. Συγγραφές του βιβλίου Το Κουρδιστό πορτοκάλι που έγινε αργότερα ταινία, αλλά και το σενάριο της τηλεοπτικής μίνι σειράς του Τζεφιρέλι, Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ.

1995: Μάριος Αγγελόπουλος (84 χρ.), ζωγράφος, σκιτσογράφος, σκηνογράφος, σκηνοθέτης, ενδυματολόγος, λογοτέχνης ποιητής.

1997: Μάικλ Χάτσενς (37 χρ.), Αυστραλός τραγουδοποιός, μέλος του συγκροτήματος INXS. Βρέθηκε κρεμασμένος από τη ζώνη του σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Σίδνεϊ.

2007: Μορίς Μπεζάρ (80 χρ.), Γάλλος χορευτής, χορογράφος, διευθυντής όπερας και ιδρυτής σχολής που φέρει το όνομά του.

2024: Αργύρης Κουνάδης (87 χρ.), συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας. Έγραψε κλασσική μουσική, αλλά και θέματα κινηματογραφικών ταινιών. Από τα τραγούδια που κυκλοφόρησαν ξεχωρίζουν Στην Πλατεία Αβησσυνίας, και η Λατέρνα