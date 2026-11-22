Η Άντα Λεούση κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, για το κλείσιμο της εβδομάδας.

ΚΡΙΟΣ

Βελτιώνεται η εικόνα σας προς τα έξω και θα σας καταξιώσει ιεραρχικά στον επαγγελματικό σας χώρο, κάνοντάς σας γεμίζετε αυτοπεποίθηση. Μικρά πράγματα θα σας δώσουν χαρά, υπενθυμίζοντάς σας πως η πραγματική ευτυχία δε βρίσκεται απαραίτητα στα μεγάλα. Απλώς έχετε μπερδευτεί γιατί αρχίσατε να συνειδητοποιείτε ότι μπορείτε και τα καταφέρνετε μόνοι σας χωρίς δεκανίκια. Ίσως ακόμα να είστε δύσπιστοι για την καλή ροή ορισμένων εξελίξεων, αλλά στη συνέχεια θα έχετε χειροπιαστές αποδείξεις που θα σας καθησυχάσουν.

ΤΑΥΡΟΣ

Εντυπωσιάστε με την επιμονή και τις ιδέες σας συνεργάτες και άτομα κύρους. Σαφώς, δε θα μπορέσετε να αποφύγετε την κούραση μια και ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος, αλλά αν οχυρωθείτε καλά θα νικήσετε τα εμπόδια που θα υπάρξουν στο δρόμο σας από συγκρουόμενα συμφέροντα. Μη βιαστείτε να απαντήσετε σε προτάσεις που θα προκύψουν, γιατί είναι καλύτερα να το κάνετε αργότερα που θα έχετε πιο καθαρό μυαλό.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Εάν πιστεύετε πως θα τονωθεί η διάθεσή σας με μαγικό τρόπο θα περιμένετε για πολύ ακόμα. Υπάρχουν πολλά μικρά πράγματα που μπορείτε να κάνετε, ώστε να βγείτε από την καθημερινότητα που σας κουράζει. Οι συγκυρίες θα συμβάλλουν σε αυτό και θα κάνουν πιο γόνιμο το έδαφος για να ασχοληθείτε εντατικότερα με τον εαυτό σας, αλλά και για να αναδείξετε τον εαυτό σας. Σίγουρα οι καταχρήσεις δε θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε το στόχο που έχετε θέσει.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Σκεφτείτε όλες τις παραμέτρους πριν πάρετε αποφάσεις, ειδικά αν υπάρχει στη ζωή σας μια σχέση που μετράει χρόνια και έχει περάσει απ’ όλα τα στάδια. Παράλληλα θα έχετε ευκαιρίες για να αυξήσετε τα εισοδήματά σας και αυτή τη φορά χωρίς πολύ κόπο. Κάντε πιο απλές τις σκέψεις σας για να μπορέσουν να βγάλουν πιο εύκολα νόημα. Προτιμήστε να απομονωθείτε και να ηρεμήσετε, μέχρι να περάσει η δύσκολη περίοδος.

ΛΕΩΝ

Θα είστε πιο δυναμικοί στις αποφάσεις σας και έτοιμοι να δώσετε λύσεις όπου χρειαστεί, ώστε να είστε ελεύθεροι για να προχωρήσετε μπροστά. Ακολουθήστε μια τακτική που να είναι δυνατή να αντλήσει την προσοχή των άλλων. Αρχίστε να γίνεστε πιο συγκεκριμένοι στον τρόπο που εκφράζεστε και δώστε στους άλλους να καταλάβουν αυτό που ακριβώς θέλετε να τους πείτε, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα παρερμηνείας γιατί αλλιώς θα καταφέρετε το αντίθετο από αυτό που επιδιώκετε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η υπομονή που τόσο καιρό καλλιεργείτε για να πετύχετε σύμπνοια με τα άτομα του περιβάλλοντός σας αλλά και καλύτερες συνεργασίες στον εργασιακό χώρο, θα αρχίσει να μειώνεται, ενώ η εκρηκτική συμπεριφορά θα αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της δημιουργώντας φθορές σε σχέσεις που αγωνιστήκατε να φτιάξετε. Προσπαθήστε να μετριάσετε την κυκλοθυμία σας για να μην απομακρύνετε από κοντά σας συνεργάτες, φίλους ή αγαπημένα πρόσωπα.

ΖΥΓΟΣ

Αξιοποιήστε τις καλές προθέσεις και την αγάπη που σας προσφέρουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για να εντοπίσετε κακές συνήθειες που σας οδηγούν συνεχώς σε λάθη. Αρχίστε να βλέπετε πιο καθαρά αυτά που θέλετε από τις σχέσεις σας, αυτά που μπορείτε να κατακτήσετε και αυτά που πρέπει να ξεχάσετε. Αποφύγετε να θίξετε κακώς κείμενα ή να είστε εριστικοί με τα οικογενειακά σας πρόσωπα. Σε περίπτωση διαφωνίας μαζί τους για οικονομικά θέματα, παραμείνετε ψύχραιμοι.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Με κάποιο μαγικό τρόπο θα καταφέρετε να απαλλαγείτε από άτομα που προσπαθούν να σας κρατούν καθηλωμένους στα ίδια και στα ίδια. Βάζοντας μπροστά τη δική σας μικρή επανάσταση θα τους δώσετε να καταλάβουν ότι δεν επιθυμείτε πια να είστε το θύμα. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα, αφού απεναντίας θα βελτιωθεί η στάση σας απέναντι σε πρόσωπα και καταστάσεις. Επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες που θα σας δοθούν κάνοντας αυτά που νοιώθετε πως έχετε ανάγκη.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Στο συναισθηματικό σας τομέα τα πράγματα θα είναι κάπως μπερδεμένα, αφού οι παρούσες καταστάσεις θα αναστατώσουν τη ροή της σκέψης σας, καθιστώντας σας ανίκανους να σκεφτείτε λογικά ή να διατηρείτε την ψυχραιμία σας. Η δύσκολη επικοινωνία θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα στη σχέση με το σύντροφό σας και θα πρέπει να αφήσετε στην άκρη εγωισμούς και να μπείτε ώστε και για λίγο στη θέση του να δείτε πως νιώθει, όσο και αν σας φαίνεται ακατόρθωτο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η συναινετική στάση σε θέματα που δεν μπορείτε να βρείτε τη χρυσή τομή θα είναι σωτήρια. Εάν θέλετε να βρείτε πιο γρήγορα τις ισορροπίες ανάμεσά σας, εμπιστευθείτε στο σύντροφό σας αυτά που σας απασχολούν. Μην προσπαθείτε να προλάβετε καταστάσεις οι οποίες και δύσκολες είναι και στην ουσία δε σας αφορούν, γιατί θα δώσετε την εντύπωση ότι θέλετε να απομακρυνθείτε από τη σχέση σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Οι αδέσμευτοι για αυτό το μήνα θα έχετε τη διάθεση να ζήσετε ένα παραμύθι, όποιο και αν είναι αυτό, αλλά το κακό είναι πως μέσα στο μυαλό σας έχετε προετοιμάσει μόνο την αρχή ενώ το τέλος του το έχετε αφήσει αβέβαιο. Δεν είναι κακό να ονειροπολείτε, όμως, θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια όρια εξαρχής, γιατί το πιο πιθανό είναι να διαπιστώσετε ότι το αποτέλεσμα στοιχίζει περισσότερα απ’ όσα μπορείτε να αντέξετε.

ΙΧΘΥΣ

Κάντε τις εξόδους που θέλετε, γνωρίστε νέους ανθρώπους, αφεθείτε στη διασκέδαση, αλλά μην προκαλέσετε το πρόσωπο που θα σας τραβήξει την προσοχή με δηλώσεις που δε σας αντιπροσωπεύουν ως άτομο. Ακόμα και αν δεν είστε έτοιμοι για πραγματική δέσμευση, σίγουρα δεν ανήκετε στην κατηγορία της περιστασιακής ή της μιας βραδιάς σχέσης. Αναλογιστείτε πόση απογοήτευση θα νιώσετε χάνοντας κάτι ωραίο που ξεκίνησε και θα θυμηθείτε να κρατήσετε κλειστό το στόμα σας.