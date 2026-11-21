Ονομάζεται Μαριέττα Αννα Δαρζέντα, είναι 28 ετών και είναι ένας άνθρωπος κοινωνικός, επικοινωνιακός και δημιουργικός, που αγαπά να γνωρίζει νέους ανθρώπους και να δοκιμάζει καινούργια πράγματα.

Εχει εργαστεί για οκτώ χρόνια ως αεροσυνοδός. Σήμερα εργάζεται ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός, ενώ παράλληλα θέλει να δώσει περισσότερο χώρο στα ενδιαφέροντά της, που σχετίζονται με τη μόδα, τις φωτογραφίσεις, την αισθητική και τη δημιουργία περιεχομένου για τα social media.

Θα ήθελε να εξελιχθεί περισσότερο στον χώρο του content creation και να δημιουργήσει συνεργασίες με ανθρώπους και brands που ταιριάζουν στην αισθητική και την προσωπικότητά της. Η συμμετοχή της στο «GNTM» ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς της έδωσε την ευκαιρία να βγει από τη ζώνη άνεσής της και να γνωρίσει έναν διαφορετικό κόσμο.

ΣΠΟΥΔΕΣ: Εχω αποφοιτήσει από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, έχω παρακολουθήσει σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή και τη Σχολική Ψυχολογία, και έχω ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Σήμερα εργάζομαι ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός. Η εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου, καθώς είναι ένας χώρος που απαιτεί συνεχή μάθηση, ευαισθησία και διάθεση για εξέλιξη.

ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος μου είναι να συνεχίσω να εξελίσσομαι τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο και να αξιοποιώ τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη ζωή μου. Δεν θέλω να περιορίζω τον εαυτό μου σε μία μόνο κατεύθυνση, καθώς πιστεύω ότι μπορούμε να αγαπάμε το επάγγελμά μας και ταυτόχρονα να ανακαλύπτουμε νέες δυνατότητες. Για μένα, φιλοδοξία σημαίνει να συνεχίζεις να προσπαθείς, να τολμάς και να δίνεις στον εαυτό σου την ευκαιρία να προχωρήσει.

REALITY: Η συμμετοχή μου στο «GNTM» ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία και σίγουρα θα ήμουν ανοιχτή σε μια νέα τηλεοπτική πρόκληση, εφόσον θα ταίριαζε στην προσωπικότητά μου και στα ενδιαφέροντά μου. Θα με ενδιέφερε να συμμετάσχω σε κάτι που θα μου έδινε τη δυνατότητα να εκφραστώ, να γνωρίσω νέους ανθρώπους και να ανακαλύψω νέες πλευρές του εαυτού μου.

SOCIAL MEDIA: Τα social media αποτελούν για μένα έναν τρόπο έκφρασης, επικοινωνίας και δημιουργίας. Μου αρέσει να μοιράζομαι στιγμές από την καθημερινότητά μου, το προσωπικό μου στιλ, τις εμφανίσεις μου και εμπειρίες που έχουν ξεχωριστή θέση στη ζωή μου. Θα ήθελα, επίσης, να αναπτύξω συνεργασίες με brands που εκφράζουν το προσωπικό μου στιλ και την αισθητική μου. Μπορείτε να με βρείτε στο Instagram και στο TikTok με το username @darzenta.marietta.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ: Μου αρέσει να επιλέγω την έξοδό μου ανάλογα με τη διάθεση και την παρέα. Μπορεί να προτιμήσω ένα όμορφο μπαράκι για ποτό και συζήτηση, ένα εστιατόριο για καλό φαγητό ή ένα μέρος με μουσική και περισσότερο ρυθμό, όταν θέλω να διασκεδάσω. Για μένα, σημασία έχουν η ατμόσφαιρα, η καλή παρέα και οι όμορφες στιγμές που δημιουργούνται. Μου αρέσει να απολαμβάνω τη ζωή, να χαλαρώνω και να βρίσκω χρόνο για τους ανθρώπους μου.