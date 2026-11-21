Μια συγκλονιστική μαρτυρία γυναίκας για την κακοποίηση που, όπως καταγγέλλει, υπέστη από τον πρώην σύντροφό της, ακόμη και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, παρουσιάστηκε στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη, Εξελίξεις Τώρα.

Η γυναίκα περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που υποστηρίζει ότι έζησε, κάνοντας λόγο για σωματική και ψυχολογική βία, απειλές, εγκλεισμό και δημόσιο διασυρμό. Ιδιαίτερα σοκαριστικές είναι οι αναφορές της σε περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν ενώ κυοφορούσε το παιδί της, αλλά και οι απειλές που, όπως υποστηρίζει, δέχτηκε ακόμη και λίγο πριν από τον τοκετό.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, ένα από τα πρώτα περιστατικά βίας σημειώθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της. Η ίδια θυμάται ότι ο πρώην σύντροφός της τη χτύπησε στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια ενός καβγά, ενώ περιέγραψε και την έντονη σωματική αίσθηση που της έχει μείνει από εκείνη τη στιγμή.

«Θυμάμαι μόλις είχα γνωστοποιήσει την εγκυμοσύνη μου. Σε μία προστριβή παίρνει φόρα από την κουζίνα και μου έδωσε μία σφαλιάρα στο πρόσωπο με όλο το μίσος, όλη την κακία. Ακόμα θυμάμαι το κλικ που έκανε ο αυχένας μου. Ήμουν περίπου 7 μηνών όταν ήρθε η οριστική ρήξη. Είχα φτάσει και σε σημείο να σκέφτομαι αν είναι αμαρτία να αφαιρέσω τη ζωή μου μόνη μου πριν γεννήσω ή να περιμένω να γεννήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε η γυναίκα, η συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της περιλάμβανε, σύμφωνα με την ίδια, επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας και εκφοβισμού. Μάλιστα, κατήγγειλε πως όταν βρισκόταν στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της, εκείνος φέρεται να προσπάθησε να την πετάξει από τον πέμπτο όροφο.

«Με είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε δώσει μία πολύ ιδιαίτερη, ευχή του τύπου “σου εύχομαι να πεθάνεις στη γέννα”».

Σύμφωνα με την καταγγελία της, τα περιστατικά δεν σταμάτησαν μετά τον τοκετό και την επιστροφή της από το νοσοκομείο. Όπως ανέφερε, ο πρώην σύντροφός της συνέχισε να εμφανίζεται, να φωνάζει, να την εξυβρίζει τηλεφωνικά και να την απειλεί.

«Αφού γέννησα και έφυγα από το νοσοκομείο συνέχισαν να γίνονται επεισόδια, να έρχεται πάλι να φωνάζει, να με παίρνει τηλέφωνο να βρίζει, να με απειλεί: ‘’Αν δεν έχω εγώ παιδί δεν θα έχεις και εσύ. Θα σε καταστρέψω θα σε σκοτώσω. Θα βιάσουν την αδελφή σου και θα την πετάξουν σε χαντάκι’’».

Η γυναίκα υποστηρίζει πως οι απειλές συνεχίζονται μέχρι σήμερα, καθώς εξακολουθεί να λαμβάνει υβριστικά και εκφοβιστικά μηνύματα από τον πρώην σύντροφό της.

Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η ίδια, μηνύματα που φέρεται να έχει λάβει από τον πρώην σύντροφό της. Σε ένα από αυτά γίνεται αναφορά στην ίδια και στη μητέρα της, ενώ ο αποστολέας φέρεται να προαναγγέλλει ότι θα υπάρξει συνάντηση μαζί τους.

«Καλά, καλά μαζί σου τελειώνει η επικοινωνία. Από κοντά τώρα και με τη μάνα σου. Ερχόμαστε κάτω. Όχι τώρα, αλλά πολύ σύντομα. Θα τα λύσουμε όλα με τα αδέλφια μου μόνο. Κάτσε για να ξέρουμε μέχρι πού φτάνει η μαγκιά σας», αναφέρει ένα από τα μηνύματα.

Σε ένα δεύτερο μήνυμα, το περιεχόμενο είναι επίσης ιδιαίτερα επιθετικό, με τον αποστολέα να χρησιμοποιεί υβριστικές εκφράσεις και να ισχυρίζεται ότι εκείνος έχει τον έλεγχο.

«Ρε άντε στο… τελείωσες, μου έπρηξες…. Εδώ κουμάντο κάνω εγώ».

Η γυναίκα καταγγέλλει, τέλος, ότι δέχτηκε ακόμη μία απειλή, αυτή τη φορά με αναφορά στο παιδί τους:

«Και για να τελειώνουμε. Αν δεν έρθει ο γιος μου σπίτι, θα χυθεί αίμα. Γεια σου».