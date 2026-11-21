Την έντονη αγανάκτησή της για τις αλλεπάλληλες γυναικοκτονίες που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες, αλλά και για την απουσία νομικής αναγνώρισης του συγκεκριμένου όρου, εξέφρασε η Αναστασία Γιάμαλη μέσα από την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, το απόγευμα του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα, με αφορμή και την πρόσφατη δολοφονία της 61χρονης Μαρίνας στο Θησείο. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αναφέρθηκε στις γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του καλοκαιριού, τονίζοντας πως πίσω από κάθε περιστατικό υπάρχει μια ανθρώπινη ζωή που δεν επιστρέφει.

Αρχικά, η Αναστασία Γιάμαλη απαρίθμησε τα ονόματα των θυμάτων, επισημαίνοντας πως ο αριθμός των γυναικών που έχουν δολοφονηθεί είναι τόσο μεγάλος, ώστε δεν θα μπορούσαν καν να χωρέσουν όλες οι φωτογραφίες στο τηλεοπτικό στούντιο.

«Ούτε η Μαρίνα θα γυρίσει πίσω, ούτε η Αραμάτα, ούτε η Πηνελόπη, ούτε η Έσμα, ούτε η Μελίνα, ούτε η Αντιγόνη, ούτε η Βασιλική. Και πιάσαμε μόνο τα περιστατικά από τον Ιούνιο! Γιατί; Γιατί δεν χωράει το στούντιο 17 γυναίκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την αγανάκτησή της για το γεγονός ότι, όπως σημείωσε, η συζήτηση γύρω από τη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας επανέρχεται χωρίς να προκύπτει κάποια ουσιαστική αλλαγή.

«Γιατί τόσες είναι, σύμφωνα με το ελληνικό παρατηρητήριο για την γυναικοκτονία. Έχω βαρεθεί, έχω κουραστεί, ξέρω ότι τα sites θα γράψουν πάλι ότι ξέσπασα αλλά δεν ξεσπώ… Αναρωτιέμαι, όμως, στις πόσες δολοφονημένες θα αναγνωριστεί επιτέλους νομικά η γυναικοκτονία; Γιατί για άλλα κι άλλα φτάνουμε μέχρι την παράλογη αυστηροποίηση και τον ποινικό λαϊκισμό, αλλά γι’ αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε τη βασική αναγνώριση της ρίζας του προβλήματος».

Η Αναστασία Γιάμαλη συνέχισε την τοποθέτησή της θέτοντας το ερώτημα πόσες ακόμη γυναίκες πρέπει να χάσουν τη ζωή τους μέχρι να υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπιση του ζητήματος.

«Τι άλλο να πεις; Πόσες άλλες να δολοφονηθούν; Δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε τη βασική αναγνώριση της ρίζας του προβλήματος και κάθε φορά καταλήγουμε να κάνουμε ντιμπέιτ. Γιατί, τι θα άλλαζε; Γιατί δεν είναι ανθρωποκτονία; Γιατί και μία να σωθεί νίκη θα ‘ναι. Και, βέβαια, η νομική αναγνώριση είναι μόνο ένα κομμάτι σε ένα τεράστιο παζλ που ξεκινά από την παιδεία και την εκπαίδευση», υπογράμμισε η δημοσιογράφος στον αέρα του MEGA.