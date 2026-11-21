Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο διακεκριμένος δημοσιογράφος Δημήτρης Ζαννίδης, όπως ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.

Ο δημοσιογράφος άφησε πίσω του μια μακρά επαγγελματική πορεία, με σημαντική παρουσία στον έντυπο και τηλεοπτικό Τύπο, αλλά και πλούσιο συγγραφικό έργο.

Ο Δημήτρης Ζαννίδης γεννήθηκε στην Ερμούπολη το 1937 και ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία το 1955, σε ηλικία μόλις 18 ετών, στην εφημερίδα «Αθηναϊκή», όπου εργάστηκε ως αστυνομικός και καλλιτεχνικός συντάκτης.

Στη συνέχεια συνεργάστηκε με πολλές εφημερίδες, μεταξύ των οποίων οι «Νέα Γραμμή», «Ανεξάρτητος Τύπος», «Σάτιρα», «Νίκη», «Ημέρα», «Βραδυνή», «Νέα Πολιτεία», «Εσπερινή», «Ελεύθερη Ώρα» και «Ελεύθερος». Παράλληλα, εργάστηκε στα περιοδικά «Φαντασία» και «Πολιτικά Θέματα», καθώς και στην «Απογευματινή της Κυριακής», όπου παρέμεινε μέχρι τη συνταξιοδότησή του.

Για δεκαετίες υπηρέτησε τη δημοσιογραφία ως πολιτικός συντάκτης, χρονογράφος και σχολιαστής, ενώ κατέγραψε και μια ξεχωριστή τηλεοπτική πρωτιά, καθώς υπήρξε ο πρώτος ρεπόρτερ του πειραματικού τηλεοπτικού σταθμού της ΥΕΝΕΔ.

Μετά τη συνταξιοδότησή του, ανέλαβε τη θέση του διευθυντή στο Ίδρυμα Αθανασίου Μπότση, ενώ ασχολήθηκε και με την εκπαίδευση νέων δημοσιογράφων, διδάσκοντας σε σχετικά σεμινάρια.

Πέρα από τη δημοσιογραφική του διαδρομή, ο Δημήτρης Ζαννίδης άφησε πίσω του ένα αξιόλογο συγγραφικό έργο. Ανάμεσα στα βιβλία του συγκαταλέγονται τα «Οδός Χ, αριθμός 16.» και «Μυστικοί Πράκτορες».

Παράλληλα, έγραψε σενάρια που μεταφέρθηκαν στη μεγάλη οθόνη, όπως οι ταινίες «Υπόθεση Ερμής», «Υποβρύχιο Παπανικολής», «Το χρυσό κεντρί» και «Τα Διαμάντια». Το σεναριακό του έργο περιλάμβανε επίσης τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων οι «Τους ζυγούς λύσατε!», «Ο κ. Γενικός», «Ο Αη-Βασίλης και ο Βασίλης», «Αλλού το όνειρο», «Ναυτικές Ιστορίες» και «Άγονη Γραμμή».

Το αντίο της ΕΣΗΕΑ

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Δημήτρη Ζαννίδη, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο ήθος, την αξιοπρέπεια και την επαγγελματική του κατάρτιση. Όπως επισημαίνει, υπήρξε ένας αγαπητός συνάδελφος, που άσκησε τη δημοσιογραφία με αφοσίωση και ασκούσε κριτική με επιχειρήματα, μακριά από τις υπερβολές και τον λαϊκισμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους οικείους του, ενώ σημειώνει πως με τη μακρόχρονη παρουσία και την πολυσχιδή προσωπικότητά του τίμησε τον δημοσιογραφικό κλάδο.

Τα στοιχεία για την κηδεία του Δημήτρη Ζαννίδη αναμένεται να γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ.