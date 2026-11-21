Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται ξανά το νυχτερινό κέντρο NOX, όπου εμφανίζονται η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή, μετά τη νέα σφράγισή του από τον Δήμο Αθηναίων.

Κι ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει συζητήσεις, οι δύο τραγουδίστριες δεν έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε κάποια δημόσια τοποθέτηση, ούτε έχουν αναρτήσει σχετική ανακοίνωση στα social media.

Το νυχτερινό κέντρο είχε βρεθεί ξανά αντιμέτωπο με σφράγιση, η οποία συνδεόταν με ζητήματα αδειοδότησης και πυρασφάλειας. Ακολούθησε η απομάκρυνση της σφραγίδας και η λειτουργία του χώρου, ωστόσο το NOX σφραγίστηκε εκ νέου από τον Δήμο Αθηναίων, έπειτα από νέο έλεγχο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, πραγματοποιήθηκε έλεγχος από κλιμάκιο στο οποίο συμμετείχαν αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί εκ νέου η σφράγιση του χώρου. Το ζήτημα της άδειας λειτουργίας και της τήρησης των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Καμία δημόσια τοποθέτηση από τις δύο τραγουδίστριες

Η νέα εξέλιξη έχει στρέψει το ενδιαφέρον και στις δύο πρωταγωνίστριες του σχήματος. Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή, που πραγματοποίησαν τη λαμπερή πρεμιέρα τους στο NOX πριν από λίγες ημέρες, δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής κάποια δημόσια απάντηση για όσα συμβαίνουν με το νυχτερινό κέντρο.

Παρά τη συζήτηση που έχει προκληθεί γύρω από τη νέα σφράγιση, καμία από τις δύο δεν έχει δημοσιεύσει σχετική ανάρτηση στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media, ούτε έχει εκδώσει κάποια ανακοίνωση για την υπόθεση.

Έτσι, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο τόσο στην εξέλιξη της υπόθεσης και στο ενδεχόμενο επαναλειτουργίας του NOX όσο και στη στάση που θα κρατήσουν οι δύο τραγουδίστριες. Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο πότε θα μπορέσει να ανοίξει ξανά το νυχτερινό κέντρο, ενώ από την πλευρά της Δέσποινας Βανδή και της Νατάσας Θεοδωρίδου δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση.