Τη δική της δημόσια τοποθέτηση για την αποχώρηση του Νίκου Συρίγου από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» έκανε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η παρουσιάστρια, μετά την επίσημη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους στον τηλεοπτικό αέρα, δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να ξεκαθαρίσει τι έχει συμβεί, αλλά και να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη της προς τον δημοσιογράφο.

Όπως εξήγησε, είχε δεχτεί πολλά μηνύματα από ανθρώπους που ήθελαν να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για την αποχώρησή του. Η ίδια, ωστόσο, επέλεξε να περιμένει πρώτα την επίσημη ανακοίνωση προτού μιλήσει για την εξέλιξη αυτή.

«Μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, με ρωτάτε τι έχει συμβεί. Έπρεπε να περιμένω την επίσημη ανακοίνωση να βγει. Η απόφαση πάρθηκε, ο Νίκος δεν θα είναι πια στο “Χαμογέλα και πάλι”. Είναι μια απόφαση που σεβόμαστε», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, η Σίσσυ Χρηστίδου θέλησε να αναφερθεί προσωπικά στον Νίκο Συρίγο και στη σχέση που έχουν αναπτύξει μέσα από τη μακρόχρονη συνεργασία τους. Όπως τόνισε, η αποχώρησή του από την εκπομπή δεν σημαίνει ότι απομακρύνεται από τη ζωή της, καθώς εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλευρό της, απλώς όχι πλέον μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

Η παρουσιάστρια μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη συμβολή του στην επαγγελματική και προσωπική της εξέλιξη, αναγνωρίζοντας πως τη βοήθησε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη δουλειά της, αλλά και να εκφράζει πιο δυναμικά τη γνώμη της.

«Θέλω να πω δύο πράγματα για τον Νίκο. Καταρχάς, θέλω και δημόσια να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια που ήταν δίπλα μου. Παραμένει δίπλα μου, απλά όχι στον αέρα. Είναι ένας άνθρωπος που με άλλαξε πάρα πολύ. Άλλαξε τον τρόπο που δουλεύω, με έμαθε να μη φοβάμαι να λέω τη γνώμη μου, να διεκδικώ, να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου και στη ζωή και στη δουλειά μου. Του χρωστάω πάρα πολλά. Αυτά ήθελα να πω. Σ’ αγαπώ πολύ», είπε χαρακτηριστικά.