Στο ενδεχόμενο επαγγελματικής επιστροφής του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο, αλλά και στη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο ηθοποιός, αναφέρθηκε ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο γνωστός ποινικολόγος μίλησε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Off the Record» του ERTnews και αναφέρθηκε στις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τα επόμενα επαγγελματικά βήματα του εντολέα του. Όπως αποκάλυψε, υπάρχει ήδη μια προσπάθεια ώστε ο Πέτρος Φιλιππίδης να επιστρέψει στον χώρο του θεάτρου, με πιθανό χρονικό ορίζοντα τις αρχές του 2027.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, το αρχικό σχέδιο δεν αφορά την επιστροφή του ηθοποιού πάνω στη σκηνή, αλλά την ενασχόλησή του με τη σκηνοθεσία. Σε επόμενο στάδιο, ωστόσο, δεν αποκλείεται να εξεταστεί και η επιστροφή του στην υποκριτική.

Ο δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη περιέγραψε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο την οικονομική κατάσταση του εντολέα του, υποστηρίζοντας πως η ανάγκη να εργαστεί είναι πλέον επιτακτική. Όπως είπε, η αξιοπρέπειά του δεν του επιτρέπει να ζητήσει οικονομική βοήθεια από άλλους.

«Ο Πέτρος Φιλιππίδης βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση και αν δεν εργαστεί θα πρέπει να ζητήσει ελεημοσύνη και η αξιοπρέπειά του αυτό δεν του το επιτρέπει. Θα σας πω μια είδηση: Είναι σε μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να επανέλθει στο θέατρο πρώτα απ΄ όλα ως σκηνοθέτης και στην πορεία ως ηθοποιός. Πάρα πολλοί συνάδελφοί του συζητάνε μαζί του και θέλουν να τον δουν πλέον πάνω στη σκηνή. Ο κόσμος θα είναι αυτός που θα χειροκροτήσει ή όχι. Θα επανέλθει στην ενεργό δράση. Μιλάμε για το 2027 πιθανότατα και στις αρχές του έτους», ανέφερε χαρακτηριστικά.