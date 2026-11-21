Θλίψη στον διεθνή χώρο της μόδας και της υψηλής κοσμηματοποιίας προκαλεί η είδηση του θανάτου του Paolo Bulgari, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Ο εμβληματικός επιχειρηματίας υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του οίκου Bulgari, συνδέοντας το όνομά του με την παγκόσμια καταξίωση ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα brands πολυτελείας.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά του, η οποία τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα, αναγνωρίζοντας τόσο την επιχειρηματική του πορεία όσο και την προσωπικότητά του.

«Χάνουμε μια εξαιρετική προσωπικότητα, έναν άνθρωπο με βαθιά ανθρωπιά και το ταλέντο ενός επιχειρηματία που αγάπησε την Ιταλία και υπήρξε πρεσβευτής της σε ολόκληρο τον κόσμο. Φεύγει από τη ζωή ο μεγαλύτερος κοσμηματοπώλης της εποχής μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η οικογένειά του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Il Messaggero, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, στη Βασιλική της Santa Croce in Gerusalemme στη Ρώμη.

Ποιος ήταν ο Paolo Bulgari – Η ελληνική καταγωγή και η ιστορία της οικογένειας

Ο Paolo Bulgari υπήρξε μία από τις πλέον καθοριστικές μορφές στην πορεία του ιστορικού οίκου κοσμημάτων Bulgari. Η διαδρομή του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικογενειακή επιχείρηση, την οποία βοήθησε να εξελιχθεί σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο όνομα στον χώρο της πολυτέλειας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ελληνική καταγωγή της οικογένειάς του. Ο Paolo Bulgari ήταν εγγονός του Σωτήριου Βούλγαρη (Sotirio Bulgari), ο οποίος καταγόταν από τους Καλαρρύτες Ιωαννίνων. Ο Έλληνας μετανάστης εγκαταστάθηκε στην Ιταλία και ίδρυσε στη Ρώμη, το 1884, τον οίκο κοσμημάτων που έμελλε να αποκτήσει παγκόσμια φήμη.

Μεγαλώνοντας μέσα στην οικογενειακή επιχείρηση, ο Paolo ακολούθησε τα βήματα των προγόνων του και αφιερώθηκε στην υψηλή κοσμηματοποιία. Μαζί με τον αδελφό του, Nicola Bulgari, ανέλαβε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της εταιρείας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διεθνή της ανάπτυξη. Ο ίδιος διετέλεσε και πρόεδρος του οίκου, έχοντας ενεργή συμμετοχή στη διοίκηση και τη στρατηγική του.

Η παγκόσμια καταξίωση του οίκου Bulgari

Κατά τη διάρκεια της πορείας της οικογένειας Bulgari, ο οίκος εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στον κόσμο της πολυτέλειας. Οι δημιουργίες του ξεχώρισαν για την ιδιαίτερη αισθητική τους, την υψηλή ποιότητα των υλικών και τον χαρακτηριστικό ιταλικό σχεδιασμό, αποκτώντας διεθνή απήχηση.

Σημαντικός σταθμός στην ιστορία της εταιρείας υπήρξε το 2011, όταν η οικογένεια Bulgari προχώρησε στην πώληση του οίκου στον γαλλικό όμιλο LVMH. Η συμφωνία αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές κινήσεις στον κλάδο των ειδών πολυτελείας.