Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Ζαρίφη και την εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» παραχώρησε ο Γιάννης Στάνκογλου.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του ζωής, την απόφασή του να ασχοληθεί με την υποκριτική, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον χώρο του θεάτρου, αλλά και την προσωπική του ζωή.

Ο Γιάννης Στάνκογλου αποκάλυψε πως εργάζεται από πολύ μικρή ηλικία, καθώς ξεκίνησε να δουλεύει στα 14 του χρόνια, έχοντας ήδη τα πρώτα του ένσημα από το 1988. Μάλιστα, θυμήθηκε την περίοδο που εργαζόταν μαζί με τον πατέρα του στην οικοδομή, τονίζοντας πως τότε κατάφερνε να βγάζει καλά χρήματα για την ηλικία του.

«Δούλευα από τα 14 μου, έχω ένσημα από το 1988, το πρώτο ένσημο από την οικοδομή με τον πατέρα μου, που έπαιρνα και καλά λεφτά τότε και κέρναγα και τους φίλους μου όταν βγαίναμε έξω», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη συζήτηση με την Κατερίνα Ζαρίφη, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στις αλλαγές που έχει παρατηρήσει στην κοινωνική ζωή τα τελευταία χρόνια.

Ο ίδιος νοσταλγεί περισσότερο το φλερτ, τα ραντεβού, τα πάρτι και τις αυθόρμητες εξόδους, ενώ παραδέχτηκε πως δεν βρίσκει πλέον εύκολα χώρους που να προσφέρουν τη διασκέδαση που αναζητά.

«Υπάρχει και πολύ μοναξιά, φτώχεια… Αλλά και μοναξιά πολύ, όλο αυτό με τα σόσιαλ, τα κινητά, δεν υπάρχει ο κόσμος έξω να χαλαρώσει η ψυχή σου, το μάτι σου. Δεν υπάρχει φλερτ, ραντεβού, τα πάρτι. Είναι κάτι που μου λείπει και γι’αυτό δεν βγαίνω και τόσο συχνά, γιατί δεν υπάρχουν μαγαζιά να πας να χορέψεις», εξομολογήθηκε.

Ο Γιάννης Στάνκογλου μίλησε επίσης για την απόφαση που άλλαξε την επαγγελματική του πορεία και τον οδήγησε στον χώρο της υποκριτικής. Όπως αποκάλυψε, αρχικά δεν ήταν βέβαιος ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός. Η περιέργεια, όμως, για τη δραματική σχολή και η επιθυμία να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό τον οδήγησαν τελικά στις εξετάσεις.

«Μου έλεγαν τι πέρασαν 3 χρόνια στη δραματική σχολή κι εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Λέω θα το δοκιμάσω κι ας μη γίνω. Πήρα μια αποζημίωση από τη δουλειά που έκανα τότε στο μετρό, μονώσεις και λέω ας δώσω εξετάσεις κι αν περάσω θα το κάνω. Έδωσα τα λεφτά μου, αυτά που πήρα για τη αποζημίωση, αλλά δεν ήμουν σίγουρος αν θέλω να γίνω ηθοποιός», δήλωσε.

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