Μια ιδιαίτερα χαρμόσυνη είδηση μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κατερίνα Πεφτίτση, την οποία γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM, καθώς ανακοίνωσε πως περιμένει το πρώτο της παιδί.

Το μοντέλο και δημιουργός περιεχομένου έκανε γνωστή την εγκυμοσύνη της μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στα social media, αποκαλύπτοντας πως η οικογένειά της ετοιμάζεται να μεγαλώσει. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στα επόμενα Χριστούγεννα, γράφοντας πως θα χρειαστούν μεγαλύτερο τραπέζι.

«New chapter is coming…

Ps: τα επόμενα Χριστούγεννα θα χρειαστούμε μεγαλύτερο τραπέζι 🫣

Σε περιμένουμε 🐣❤️

#οικογένεια

📸και νονός ο @c_terzopoylos 🥰

💇‍♀️ @thanas1.ss», έγραψε η Κατερίνα Πεφτίτση στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Στο πλευρό της βρίσκεται ο ηθοποιός Ανδρέας Γιαννακούλας, με τον οποίο ετοιμάζονται να υποδεχτούν το νέο μέλος της οικογένειάς τους.

Η ευχάριστη ανακοίνωση συγκέντρωσε αμέσως ευχές και μηνύματα αγάπης από φίλους και γνωστά πρόσωπα. Ανάμεσά τους ήταν η Μαίρη Συνατσάκη, η οποία σχολίασε «Όνειρο!!!!!! 🧿🧡 όλα με το καλό κορίτσι μου!!», αλλά και η Ντορέττα Παπαδημητρίου, που της έγραψε: «Ελα ρεεεεεεεεε!!!!!!!!Με το καλό !!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻».

Ευχές έστειλαν επίσης η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, γράφοντας «Αγάπη μου 🥺🙌» και πολλοί άλλοι.