Έντονη διεκδίκηση ανάμεσα στην Πάολα και τον Πάνο Μουζουράκη σημειώθηκε στο The Voice του Σαββάτου 21/11, με τους δύο coaches να προσπαθούν να κερδίσουν τη διαγωνιζόμενη Ευαγγελίας.

Οι δύο κριτές έδωσαν τη δική τους μάχη για να την εντάξουν στην ομάδα τους, ωστόσο εκείνη επέλεξε τελικά την Πάολα.

Η απόφασή της προκάλεσε σχόλια στο Χ, με ορισμένους χρήστες να αφήνουν αιχμές για τη γνωριμία της με την τραγουδίστρια και να αμφισβητούν τη δικαιοσύνη της διαδικασίας.

«Αααα βυσματάκι της Πάολας δλδ… Μάλιστα μάλιστα», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Τόσο μπλα μπλα και λογικά θα πάει στην Πάολα αφού την ξέρει».

Δεν έλειψαν, μάλιστα, και οι αντιδράσεις για το κατά πόσο ήταν δίκαιη η εξέλιξη, με ένα σχόλιο να αναφέρει: «Δεν είναι δίκαιο όλο αυτό».