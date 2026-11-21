Στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η κοινωνία τις γυναίκες, αλλά και στον ανταγωνισμό που συχνά αναπτύσσεται μεταξύ τους, αναφέρθηκε η Φωτεινή Τσακίρη. Η ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μίλησε για τις αντιλήψεις που εξακολουθούν να επηρεάζουν τη θέση της γυναίκας.

Όπως εξήγησε, οι γυναίκες μεγαλώνουν μέσα σε μια πατριαρχική κοινωνία, η οποία καλλιεργεί συχνά τον ανταγωνισμό μεταξύ τους. Παράλληλα, παρατήρησε ότι η κοινωνία εμφανίζεται πιο επιεικής απέναντι στους άντρες, σε σύγκριση με τις γυναίκες, ακόμη και όταν οι ίδιες οι γυναίκες υιοθετούν αυτή τη στάση.

Η Φωτεινή Τσακίρη χαρακτήρισε τη σημερινή περίοδο μια «περίεργη μετάβαση», επισημαίνοντας πως χρειάζεται ακόμη μεγάλη προσπάθεια μέχρι η γυναίκα να αντιμετωπίζεται ισότιμα ως άνθρωπος.

«Θεωρώ ότι, είμαστε σε μια πολύ περίεργη μετάβαση. Για να αντιμετωπίσουμε τη γυναίκα ως άνθρωπο, έχουμε μπροστά μας δρόμο να διανύσουμε. Είμαστε πιο εύκολοι στο να δώσουμε συγχωροχάρτι στους άντρες παρά στις γυναίκες. Εμείς οι ίδιες οι γυναίκες πολλές φορές, και αυτό είναι πολύ σκληρό και απογοητευτικό.

Αλλά αυτό έχει να κάνει με μια βαθιά εμποτισμένη νοοτροπία πολλών ετών. Οι γυναίκες μεγαλώνουμε ανταγωνιστικές σε μια πατριαρχική κοινωνία. Αυτή είναι η αλήθεια», είπε η Φωτεινή Τσακίρη.