Ένα περιστατικό με πρωταγωνιστή τον γιο της, Πάρη, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ιωάννα Τούνη, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο αποφάσισε να μην του επιτρέψει να φάει τούρτα σε παιδικό πάρτι.

Η influencer αποκάλυψε πως ο μικρός ήθελε να φάει γλυκά που είχε συγκεντρώσει από το trick or treat το μεσημέρι. Εκείνη, ωστόσο, του υπενθύμισε ότι το απόγευμα θα πήγαιναν σε γενέθλια, όπου θα υπήρχε τούρτα. Οι δυο τους συμφώνησαν πως θα μπορούσε να φάει γλυκό το μεσημέρι, αλλά όχι τούρτα στο πάρτι.

Όταν έφτασε η στιγμή να σερβιριστεί η τούρτα, ο Πάρης την παρακάλεσε να του επιτρέψει έστω μία μπουκιά. Η Ιωάννα Τούνη, όμως, επέλεξε να παραμείνει στη συμφωνία τους, εξηγώντας πως ήθελε να του δείξει τη σημασία του να κρατά κανείς τον λόγο του.

Όπως περιέγραψε η ίδια στην ανάρτησή της: «Μάντεψε ποιος μου κάνει μούτρα γιατί δεν θα φάμε τούρτα σήμερα στο πάρτυ! Και πριν με κράξετε… ήθελε να φάει το μεσημέρι γλυκά που είχε μαζέψει στο trick or treat, αλλά του θύμισα ότι το απόγευμα θα πάμε σε γενέθλια και θα φάμε τούρτα! Μου είπε ότι προτιμάει να φάει γλυκό τώρα και όχι το απόγευμα. Και κάναμε συμφωνία «οκ, γλυκό το μεσημέρι και όχι τούρτα στο παιδικό πάρτυ». Βέβαια τώρα που βγάλανε την τούρτα με παρακάλεσε με τον πιο γλυκό τρόπο «έστω για μια μπουκιά», αλλά ως μαμά και ως παιδαγωγός, θεωρώ άπειρα σημαντικό να του δείξω την αξία του να κρατάει κανείς τον λόγο του. Του εξήγησα ότι είναι εντάξει που στεναχωριέται τώρα, αλλά αύριο θα είναι μια νέα μέρα, και αν δεν του άρεσαν οι επιλογές που έκανε σήμερα, θα έχει ξανά αύριο την ευκαιρία να κάνει νέες επιλογές!»

Στη συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη εξήγησε αναλυτικότερα τη στάση της, τονίζοντας πως θεωρεί σημαντικό ένα παιδί να γνωρίζει ότι οι συμφωνίες και τα όρια έχουν αξία. Όπως σημείωσε, αυτό δεν σημαίνει ότι ο γονιός πρέπει να αγνοεί τα συναισθήματα του παιδιού ή να γίνεται αυστηρός, αλλά να παραμένει σταθερός στις αποφάσεις του.

Στο δεύτερο μήνυμά της έγραψε: «Η σημαντικότερη ίσως αρχή στην ανατροφή ενός παιδιού είναι να μάθει πως όταν του λες κάτι, το εννοείς! Δεν χρειάζεται να γίνεις σκληρή, ούτε να αγνοήσεις τα συναισθήματά του. Χρειάζεται όμως να μην αναιρείς τον λόγο σου επειδή κλαίει, παρακαλάει ή επιμένει. Γιατί αν κάθε φορά που πιέζει αρκετά αλλάζεις απόφαση, άθελά σου του μαθαίνεις ότι τα όρια είναι διαπραγματεύσιμα. Η αγάπη δεν είναι να υποχωρείς για να σταματήσει να κλαίει, είναι να αντέχεις τη στενοχώρια του, να τον αγκαλιάζεις, να του εξηγείς και να παραμένεις σταθερή. Ένα παιδί δεν χρειάζεται πάντα να παίρνει αυτό που θέλει. Χρειάζεται να ξέρει ότι μπορεί να εμπιστεύεται αυτό που του λες».