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Με σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες, διαστήματα ηλιοφάνειας και παροδικές νεφώσεις αναμένεται να κυλήσει η Κυριακή 22 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, από τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ τη νύχτα προς τη Δευτέρα δεν αποκλείονται και καταιγίδες στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα ενισχυθούν σταδιακά, φτάνοντας έως και τα 7 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται παροδικές νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μετά τις απογευματινές ώρες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 23/11, στα δυτικά αναμένονται και τοπικές καταιγίδες. Παράλληλα, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις νυχτερινές και πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία ανά περιοχή

Αττική

Αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση έως 3-4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με παρόμοια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις, ενώ τις βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, με ένταση έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 14-15 βαθμούς.

Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από -1 έως 17 βαθμούς.

Στην Ήπειρο από 4 έως 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία από 2 έως 18 βαθμούς.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 19-20 βαθμούς.

Στην Κρήτη από 7 έως 20-21 βαθμούς.

Στα Επτάνησα από 9 έως 18 βαθμούς.

Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 17-18 βαθμούς.

Στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα πελάγη

Στο Αιγαίο και το Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις, με ένταση έως 3-4 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα φτάσουν τα 4-5 μποφόρ, με τάση περαιτέρω ενίσχυσης προς τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.