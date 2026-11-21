Μια ατάκα του Πάνου Μουζουράκη για τον Γιάννη Πλούταρχο προκάλεσε γέλια αλλά και αμηχανία στο νέο επεισόδιο του The Voice.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Κωνσταντίνος ερμήνευσε ένα τραγούδι του γνωστού τραγουδιστή, με αποτέλεσμα να γυρίσει η καρέκλα του Πάνου Μουζουράκη και να ενταχθεί τελικά στην ομάδα του.

Ο coach θέλησε να τον διεκδικήσει, κάνοντας μια αναφορά στον Γιάννη Πλούταρχο και στην κατοικία του, με μια ατάκα που δεν πέρασε απαρατήρητη.

«Να ξέρεις ότι και οι υπόλοιποι θα γυρνούσαν. Μένω δύο στενά πάνω από τον Πλούταρχο. Γιάννη μου, δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ, εγώ είμαι εκείνος που κρύβεται πίσω από τους θάμνους», είπε ο Πάνος Μουζουράκης, προκαλώντας γέλια στο πλατό.

Στη συνέχεια, ο Χρήστος Μάστορας πρόσθεσε με χιούμορ: «Που έχεις κάνει ασφαλιστικά…».

Η δικαστική υπόθεση του Γιάννη Πλούταρχου

Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της δικαστικής υπόθεσης που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στον Γιάννη Πλούταρχο και την 48χρονη Ελένη Παπαδοπούλου, η οποία κατηγορείται για stalking εις βάρος του τραγουδιστή.

Η γυναίκα μίλησε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» του OPEN, ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, η οποία έχει προσδιοριστεί για τις 26 Φεβρουαρίου. Στις δηλώσεις της αναφέρθηκε στα δύο εξώδικα που έχει αποστείλει στον τραγουδιστή, αμφισβητώντας τη νομική βάση της μήνυσης που έχει κατατεθεί σε βάρος της.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για επανειλημμένη παρακολούθηση του Γιάννη Πλούταρχου από το 2019, με επισκέψεις έξω από την κατοικία του, σημειώματα και συμπεριφορές που, σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, προκαλούσαν ενόχληση στον ίδιο και στην οικογένειά του.

Η 48χρονη υποστήριξε από την πλευρά της ότι δεν υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο που να δείχνει πως ο τραγουδιστής τής είχε ζητήσει να σταματήσει να τον ενοχλεί ή να επισκέπτεται το σπίτι του και πως εκείνη παραβίασε αυτή την απαίτηση.

«Όπως ξέρετε είναι η δίκη του Εφετείου στις 26 Φεβρουαρίου. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, για την τελευταία εξέλιξη, για τα εξώδικα που έχω στείλει στον μηνυτή. Είναι δύο εξώδικα που του στείλαμε. Εξηγούμε με αναλυτικά επιχειρήματα ότι η μήνυσή του είναι παράνομη και νομικά αβάσιμη. Δηλαδή δεν υπάρχει αποδεικτικό ότι ο μηνυτής μου είπε να μην τον ξαναενοχλήσω ή να μην ξαναπάω σπίτι του κι εγώ το παραβίασα. Ως εκ τούτου είμαι νόμιμη, άρα η μήνυσή του είναι εντελώς παράνομη.

Στη συνέχεια, αναρωτήθηκε γιατί ο τραγουδιστής δεν είχε ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα, εφόσον, όπως είπε, αισθανόταν φόβο, ενώ αναφέρθηκε και σε μια συζήτηση για την υπογραφή συμφωνητικού, η οποία τελικά δεν προχώρησε.

Η ίδια απέρριψε τον χαρακτηρισμό «stalker» και δήλωσε πως δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη, καθώς θεωρεί ότι η μήνυση σε βάρος της είναι παράνομη.

«Επίσης στο ίδιο εξώδικο αναφέρουμε κι άλλα πράγματα, ότι δεν είχε πάρει ασφαλιστικά μέτρα στο σπίτι του ποτέ, γεγονός που είναι περίεργο. Πώς φοβάσαι ένα άτομο και δεν παίρνεις ασφαλιστικά μέτρα, ότι είχε συμφωνήσει να κάνουμε ένα συμφωνητικό, μετά είπε όχι. Κανονικα γίνεται μήνυση, αλλά δεν θέλω να μπλεχτώ σε τέτοιες ιστορίες, γιατί η μήνυσή που έχει καταθέσει είναι παράνομη. Τα Πρωτοβάθμια διαστήρια συνήθως μπορεί να κάνουν κάποια λάθη, γι αυτόν τον λόγο πας στο Εφετείο μετά. Δεν υπάρχει συγγνώμη από εμένα, γιατί η μήνυση είναι παράνομη. Σαφώς με ενοχλεί ο χαρακτηρισμός stalker γιατί δεν ισχύει. Δεν υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο που να δείχνει την αντίρρησή του. Δηλαδή με δεχόταν να σας το πω έτσι και κανένας δεν ξέρει και τι γινόταν».