Η ώρα ήταν 12 το μεσημέρι όταν το 53ο Σύνταγμα με τον υποδιοικητή του Δημήτριο Θεοδωράκη έμπαινε στην Κορυτσά. Έγραφε ιστορία. Δεν ήταν απλά η πρώτη μεγάλη πόλη στην οποία έμπαινε ο στρατός μέσα σε Αλβανικό έδαφος, αλλά γινόταν και η πρώτη πόλη στην Ευρώπη που απελευθερωνόταν από το ξεκίνημα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Μέχρι τότε οι δυνάμεις του Άξονα προχωρούσαν και δεν σταματούσαν πουθενά. Κατάπιναν πόλεις, κατάπιναν κράτη. Οι σύμμαχοι υποχωρούσαν με βαρύτατες απώλειες.

Όπως είναι λογικό η Κορυτσά έγινε κεντρικό θέμα σε όλους τους μαχόμενους Ευρωπαίους. Στην Αγγλία η απελευθέρωσή της πήρε μεγαλύτερη σημασία, συμβολική, κι από αυτήν την στρατιωτική, ή την συναισθηματική που είχε για τους Έλληνες.

Στην Αθήνα οι εφημερίδες με παραρτήματα ενημέρωναν τους κατοίκους της πρωτεύουσας ενώ την επόμενη μέρα κυκλοφόρησαν με πανηγυρικούς τίτλους.

Οι Ιταλοί έφυγαν βιαστικά από την πόλη. Άφησαν πίσω τους πυρομαχικά, αποθήκες τροφίμων. Το μόνο που πρόλαβαν ήταν να βάλουν φωτιά στα αεροπλάνα τους που υπήρχαν στο αεροδρόμιο και βρίσκονταν σε φάση συντήρησης, ενώ κάποια είχαν καταστραφεί νωρίτερα από τους βομβαρδισμούς της ελληνικής αεροπορίας.

Πίσω τους άφησαν και τις προκηρύξεις που θα έριχναν στις ελληνικές πόλεις που θα καταλάμβαναν

Ο Αλέκος Σακελλάριος στην εφημερίδα Ασύρματος που εργαζόταν πανηγύρισε έμμετρα τις επιτυχίες των ελληνικών όπλων.

.

Το τίμημα της κατάληψης της Κορυτσάς ήταν βαρύ, 624 ήταν οι Έλληνες νεκροί, 2.384 οι τραυματίες στις σκληρές μάχες που προηγήθηκαν. Οι Ιταλικές απώλειες άγνωστες, αλλά ήταν βαρύτερες. Πολλοί και οι αιχμάλωτοι, γύρω στις 2.000.

Ο Δήμαρχος Κορυτσάς Σουάτ Ασλάν ακολούθησε τις ιταλικές δυνάμεις. Για το ελληνικό στοιχείο ήταν κόκκινο πανί. Οι ελληνικές αρχές εγκατέστησαν νέο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο αποτελούσαν 11 Μουσουλμάνοι και 4 Χριστιανοί με Δήμαρχο τον γιατρό Επαμεινώνδα Χαρισιάδη που είχε διακριθεί στον αγώνα για την πρώτη απελευθέρωση της πόλης την εποχή των Βαλκανικών Πολέμων.

Τέσσερις μέρες αργότερα στην εφημερίδα Βραδυνή ο Νίκος Καπιτσόγλου έστελνε τις πρώτες φωτογραφίες της πόλης.

Λίγο μετά την είσοδο του στρατού εγκαταστάθηκε και μα δύναμη 500 ανδρών της Χωροφυλακής για να φροντίσει για την τάξη αφού ο στρατός προχωρούσε στις επόμενες νικηφόρες μάχες.

Άλλα γεγονότα τέτοια μέρα

1307: Ο Πάπας Κλήμης Ε’ εκδίδει παπική βούλα, την Pastoralis Praeeminentiae με την οποία καλούνται οι Χριστιανοί ηγέτες να συλλαμβάνουν τους άλλοτε ευνοούμενους του Ναΐτες Ιππότες. Κατηγορήθηκαν για ακολασία, ομοφυλοφιλία και άσκηση μαγείας. Η ουσία είναι ότι εποφθαλμιούσε τις τεράστιες περιουσίες που είχαν αποκομίσει τα τάγματά τους.

1942: Ο Γερμανός στρατηγός Φρίντριχ Πάολους στέλνει τηλεγράφημα στον Χίτλερ και του αναφέρει ότι στο Στάλινγκραντ η Στρατιά του είναι περικυκλωμένη.

1955: Η ΕΣΣΔ εκτοξεύει βόμβα υδρογόνου δύο σταδίων 1,6 μεγατόνων σχεδιασμένη από τον Αντρέι Ζαχάροφ.

1963: Στις 12.30 το μεσημέρι δολοφονείται στο Ντάλας του Τέξας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. Δέχθηκε μια σφαίρα στο κεφάλι και μία στο λαιμό. Ξεψύχησε στο νοσοκομείο της πόλης μισή ώρα αργότερα. Ο κυβερνήτης Κόνολι που τον συνόδευε τραυματίστηκε βαριά.

1975: Ο Χουάν Κάρλος ορκίζεται Βασιλιάς της Ισπανίας. Ο Φρανσίσκο Φράνκο δικτάτορας της χώρας από το 1939 είχε πεθάνει δύο μέρες νωρίτερα. Ο νέος βασιλιάς οδήγησε τη χώρα στη Δημοκρατία.

1975: Ξεκινούν σε δοκιμαστική βάση τα δρομολόγια του υπερηχητικού Κονκόρντ. Δύο χρόνια αργότερα (1977) η British Airways εγκαινιάζει την πτώση Λονδίνο – Νέα Υόρκη.

1990: Έπειτα από 11 χρόνια παραμονής στην πρωθυπουργία παραιτείται η Μάργκαρετ Θάτσερ.

1991: Νέος γ.γ. του ΟΗΕ εκλέγεται ο πρώην αντιπρόεδρος της αιγυπτιακής κυβέρνησης Μπούτρος Γκάλι.

1994: Σε δύο χρόνια φυλάκιση καταδικάζεται από το αεροδικείο ο επισμηναγός Στέφανος Στίγκας για την συντριβή του C-130 στο όρος Ορθυς το 1991 όπου έχασαν τη ζωή τους 63 αξιωματικοί και σμηνίτες.

1995: Η ποινή των ισοβίων επιβλήθηκε στην Βρετανίδα νοικοκυρά Ρόζμαρι Γουέστ για τη δολοφονία δέκα γυναικών.

1996: Σε δικαστήριο της Αυστραλίας καταδικάζεται σε ισόβια ο Μάρτιν Μπράιαντ που σκότωσε 35 ανθρώπους στο τουριστικό θέρετρο στην Τασμανία επτά μήνες πριν.

2004: Στην Ουκρανία ξεκινά η Πορτοκαλί Επανάσταση από το χρώμα του συνδυασμού του Βίκτορ Γιουσένκο που κατηγόρησε τον αντίπαλό του Γιανουκόβιτς για νοθεία. Καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωναν στους δρόμους του Κιέβου. Αποτέλεσμα ήταν στις επαναληπτικές εκλογές του Δεκεμβρίου να επικρατήσει με 56% με τον αντίπαλό του να περιορίζεται στο 44%.

2005: Το Γερμανικό Κοινοβούλιο εκλέγει Καγκελάριο την Άνγκελα Μέρκελ την πρώτη πολίτη από την Ανατολική Γερμανία που αναλαμβάνει το υψηλότερο αξίωμα στην ενωμένη πλέον Γερμανία.

2017: Ο Ρατο Μλάντιτς, ο επονομαζόμενος Χασάπης της Βοσνίας καταδικάζεται από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης σε ισόβια για γενοκτονία και άλλες φρικαλεότητες.