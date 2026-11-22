Βρισκόμαστε στο Πίτσμπουργκ, είναι 22 Νοεμβρίου 1967 και ο Μελ Μπρουκς παρουσιάζει στο κοινό την πρώτη του ταινία, The Producers (Αυτοί οι τρελοί, τρελοί παραγωγοί). Το κοινό δεν ενθουσιάζεται και οι εισπράξεις δεν ξεπερνούν τα 500 δολάρια.

Η ταινία έχει περάσει από μύρια κύματα. Με δυσκολία βρέθηκε ένα εκ. δολάρια που στοίχησε, όμως όταν ολοκληρώθηκε το στούντιο Embassy Pictures αρνήθηκε να τι διανείμει.

Τη θεώρησε κακόγουστη, προσβλητική για τους Γερμανούς, αλλά και τους Εβραίους. Σατίριζε τον Χίτλερ και ένα ευαίσθητο θέμα και τους ομοφυλόφιλους, θέμα ταμπού εκείνη την εποχή.. Αναρωτήθηκαν τις αστείο θα έβλεπε ο κόσμος με Γερμανούς των Ες Ες να χορεύουν σε μιούζικαλ. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε 22 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου και οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές.

Την καταστροφή του Πίτσμπουργκ ακολουθεί μια νέα στη Φιλαδέλφεια.

Η εταιρεία είναι έτοιμη να την αποσύρει, όσο συνεχίζεται η προβολή της τόσο μεγαλώνει η ζημιά, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και στο πρεστίζ.

Κι εκεί που όλα γκρεμίζονται έρχεται από μηχανής θεός ο Πίτερ Σέλερς ο οποίος την βλέπει σε ιδιωτική προβολή, ενθουσιάζεται και πληρώνει καταχωρήσεις σε μεγάλες εφημερίδες, αλλά και στο Variety, χαρακτηρίζοντάς την ως την απόλυτη κωμωδία.

Στις 18 Μαρτίου που βγαίνει στην Νέα Υόρκη έχει επιτυχία, και στα Όσκαρ εκείνης της χρονιάς ο Μελ Μπρουκς κερδίζει το Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου.

Σήμερα θεωρείται από τις εμβληματικές κωμωδίες, δείχνοντας το δρόμο σε δεκάδες άλλες που βάδισαν στον ίδιο δρόμο.

Ένα σημαντικό ρόλο έχει και ο Ανδρέας Βουτσινάς. Υποδύεται έναν ομοφυλόφιλο κομμωτή, την Κάρμεν Γκία. Τον ρόλο τον πήρε επειδή η Ανν Μπράνκφορντ, η σύζυγος του Μπρουκς ήταν φίλη του και θεώρησε ότι η ελληνική προφορά του θα έδινε τον τόνο στον ρόλο.

Η υπόθεση αφορά δύο φίλους, έναν παραγωγό αποτυχιών κι έναν λογιστή που αποφασίζουν να ανεβάσουν την απόλυτη αποτυχία για να κερδίσουν τα χρήματα που έχουν επενδυθεί στην παράσταση που όμως έχει επιτυχία παρά τη θέλησή τους.

Στην πραγματικότητα λίγο έλειψε να γίνει το αντίθετο.

Μπαλέτο

1928: Στο Παρίσι παρουσιάζεται για πρώτη φορά το Μπολερό του Ραβέλ.

Όπερα

1862: Η Δύναμη του πετρωμένου, του Γκιουζέπε Βέρντι,ανεβαίνει για πρώτη φορά στο θέατρο Μπολσόι στην Αγία Πετρούπολη.

Διάφορα

1923: Ο καταδικασμένος σε θάνατο κατάσκοπος Λόθαρ Βίτσκε παίρνει χάρη στις ΗΠΑ από τον πρόεδρο Κάλβιν Κούλιτζ. Αργότερα απελάθηκε στη Γερμανία.

Κινηματογράφος

1991: Πρεμιέρα για την ταινία Η Οικογένεια Άνταμς με τους Ραούλ Τζούλια, Αντζέλικα Χιούστον και Κριστίνα Ρίτσι.

1995: Το Toy Story, η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που δημιουργήθηκε ψηφιακά (CGI) και η πρώτη της Pixar. Η σκηνοθεσία είναι ο Τζον Λάσιτερ με τις φωνές των Τομ Χανκς και Τιμ Άλεν.

Τηλεόραση

1987: Δύο τηλεοπτικοί σταθμοί στο Σικάγο δέχονται επίθεση από τηλεπειρατές με διαφορά δύο ωρών ο ένας από τον άλλο. Το πρόγραμμά τους διακόπτεται και στην οθόνη εμφανίζεται ένα άτομο με την στολή Max Headdroom. Η παρεμβολή κράτησε 17’’ και δεν είχε ήχο στο πρώτο κανάλι, 90’’ στο δεύτερο. Οι δράστες παρέμειναν άγνωστοι.

1989: Στο Στάδιο Καραϊσκάκη για τον γ’ γύρο του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ ο Ολυμπιακός φέρνει ισοπαλία 1-1 με την Οσέρ (α’ ματς). Σ’ αυτό τον αγώνα για πρώτη φορά ιδιωτικό κανάλι μεταδίδει ευρωπαϊκό ματς. Είναι το ΜΕΓΚΑ που είχε βγει στον αέρα πριν λίγες μέρες. Στη περιγραφή είναι ο Κώστας Βερνίκος, στο σχόλιο ο Νικήτας Γαβαλάς, στο ρεπορτάζ οι Γιάννης Δάρας και Άγγελος Μενδρινός και στο αυτοκίνητο των εξωτερικών μεταδόσεων ο τότε επικεφαλής του αθλητικού τμήματος Δημήτρης Κωνσταντάρας. Σκηνοθέετης ο Αχιλλέας Βογιατζής… δανεικός από την ΕΡΤ2.

Μουσική

1963: Οι Beatles κυκλοφορούν το άλμπουμ With the Beatles.

1968: Οι Beatles κυκλοφορούν το άλμπουμ The Beatles, ευρύτερα γνωστό ως Το Λευκό άλμπουμ.

Αθλητισμός

1986: Ο Μάικ Τάισον σε ηλικία 20 χρόνων γίνεται ο νεότερος Παγκόσμιος Πρωταθλητής της πυγμαχίας στην κατηγορία βαρέων βαρών.