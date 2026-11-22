Στη σκηνή του «The Voice» επέστρεψε έπειτα από εννέα χρόνια η Έφη Σιδηροπούλου, κόρη του γνωστού Πόντιου τραγουδιστή Γιώργου Σιδηρόπουλου. Η 46χρονη από τη Θεσσαλονίκη εμφανίστηκε στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου στον ΣΚΑΪ και μοιράστηκε την προσωπική της ιστορία, αποκαλύπτοντας πως υποβλήθηκε σε βαριατρική επέμβαση και έχασε περίπου 60 κιλά.

Πριν ξεκινήσει την εμφάνισή της, η διαγωνιζόμενη μίλησε για τη σχέση της με τη μουσική, η οποία άρχισε από τα παιδικά της χρόνια, καθώς μεγάλωσε σε μια οικογένεια με έντονη παρουσία στο ποντιακό τραγούδι. «Ο πατέρας μου είναι γνωστός Πόντιος τραγουδιστής, ονομάζεται Γιώργος Σιδηρόπουλος, οπότε από πολύ μικρό ήμουν μέσα στον χώρο».

Η επέμβαση και τα 60 κιλά που έχασε

Η Έφη Σιδηροπούλου εξήγησε πως, παρά την αγάπη της για το τραγούδι, χρειάστηκε να απομακρυνθεί για αρκετά χρόνια από τη μουσική, καθώς προτεραιότητά της ήταν η ανατροφή των δύο παιδιών της. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προκαταλήψεις που αντιμετώπισε εξαιτίας του βάρους της και στην απόφαση που πήρε να προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση.

«Ένα βράδυ είπα πως θέλω να τραγουδήσω. Ανέβηκα, πήρα το μικρόφωνο και ξεκίνησα να τραγουδώ. Για μια δεκαετία άφησα το τραγούδι σε δεύτερη μοίρα, προτεραιότητα εκείνο το διάστημα ήταν η οικογένεια και τα δυο μου παιδιά. Αντιμετωπίζοντας έναν ρατσισμό, σε εισαγωγικά, λόγω του βάρους μου αποφάσισα να κάνω ένα βαριατρικό χειρουργείο το οποίο με βοήθησε να χάσω περίπου 60 κιλά».

Γιατί επέστρεψε στο The Voice μετά από 9 χρόνια

Η 46χρονη είχε δοκιμάσει ξανά την τύχη της στον μουσικό διαγωνισμό το 2017. Αυτή τη φορά αποφάσισε να επιστρέψει, καθώς δεν ήθελε να εγκαταλείψει την προσπάθεια να ασχοληθεί με αυτό που αγαπά περισσότερο.

«Είχα ξαναεμφανιστεί στο The Voice το 2017 και ο λόγος που επανέρχομαι, τώρα, είναι γιατί δεν θέλω να ξυπνήσω ένα πρωί μετά από μερικά χρόνια και να πω ότι δεν προσπάθησα αρκετά για αυτό που πραγματικά αγαπάω».

Η ερμηνεία της εντυπωσίασε τους τέσσερις κριτές του «The Voice», με την Έφη Σιδηροπούλου να εξασφαλίζει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. Η ίδια επέλεξε να συνεχίσει την πορεία της στην ομάδα της Πάολας.