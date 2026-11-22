Η Μάιλι Σάιρους παντρεύτηκε τον 28χρονο σύντροφό της, Μαξ Μοράντο, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, σε μια ρομαντική τελετή στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια. Η 33χρονη τραγουδίστρια και ο ντράμερ του συγκροτήματος Liily αντάλλαξαν όρκους μπροστά σε συγγενείς και στενούς φίλους, με τη νύφη να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της την ώρα που ο αγαπημένος της της εξέφραζε την αγάπη του.

Σύμφωνα με το Entertainment Tonight, που μετέδωσε πρώτο την είδηση, ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκονταν η μητέρα της τραγουδίστριας, Τις Σάιρους, η μικρότερη αδελφή της, Νόα, αλλά και ο πατέρας της, Μπίλι Ρέι Σάιρους, με τον οποίο η Μάιλι είχε περάσει μια μακρά περίοδο αποξένωσης.

Η γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε δίπλα σε μια πισίνα, με το ζευγάρι να στέκεται κάτω από μια εντυπωσιακή καμάρα διακοσμημένη με λευκά λουλούδια. Η Μάιλι επέλεξε ένα λιτό νυφικό με ανοιχτή πλάτη και είχε πιάσει τα μαλλιά της σε ψηλό κότσο, ενώ ο 28χρονος γαμπρός φορούσε μαύρο κοστούμι.

Σε φωτογραφίες και βίντεο από την τελετή, η τραγουδίστρια φαίνεται ιδιαίτερα συγκινημένη την ώρα που ο Μαξ Μοράντο διαβάζει τους γαμήλιους όρκους του. Μάλιστα, σε μια από τις πιο τρυφερές στιγμές της ημέρας, σκουπίζει τα δάκρυα από το πρόσωπό της, προσπαθώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.

Το ζευγάρι είχε συγκεντρώσει τους αγαπημένους του και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, σε ένα δείπνο πριν από τον γάμο. Η θετή αδελφή της τραγουδίστριας, Λίλι Ρόουζ Πέρσελ, δημοσίευσε φωτογραφίες στα Instagram Stories της, αποκαλύπτοντας και το μενού της βραδιάς, στο οποίο ήταν τυπωμένα τα αρχικά «M+M».

🔗: https://t.co/j7MTVCtFxm #MileyCyrus can buy herself flowers, but this time #MaxxMorando brought the ring. 💍🥹 The couple said “I do” in an intimate Palm Springs ceremony on Nov. 21. Swipe to see exclusive photos from the newlyweds’ special day and head to the link for more. 📷: Backgrid — People (@people) November 22, 2026

Η πρόταση γάμου στην Ιαπωνία

Η Μάιλι Σάιρους και ο Μαξ Μοράντο είχαν αρραβωνιαστεί το 2025, με την είδηση να γίνεται γνωστή στις 2 Δεκεμβρίου εκείνης της χρονιάς. Μία ημέρα νωρίτερα, η τραγουδίστρια είχε εμφανιστεί στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» στο Λος Άντζελες, φορώντας ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι.

Ο μουσικός είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του στο περιοδικό Wonderland, τον Ιούλιο του 2026, ότι η πρόταση γάμου έγινε στο Κιότο της Ιαπωνίας, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού που σχεδίαζαν εδώ και καιρό. Όπως είχε εξηγήσει, η αγαπημένη του είχε αρχίσει να υποψιάζεται τις προθέσεις του, καθώς είχαν ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο να παντρευτούν.

«Πήγαμε πρώτα στο Τόκιο για μερικές ημέρες και μετά στο Κιότο. Νομίζω ότι είχε καταλάβει πως ερχόταν, οπότε περίμενα μέχρι την τελευταία στιγμή της τελευταίας ημέρας για να την αποπροσανατολίσω όσο περισσότερο μπορούσα».

Ο Μοράντο είχε επιλέξει έναν μικρό κήπο στους χώρους του ξενοδοχείου όπου διέμεναν. Για να οδηγήσει εκεί τη Μάιλι χωρίς να της αποκαλύψει τι σχεδίαζε, χρειάστηκε να την πείσει να ακολουθήσουν ένα μονοπάτι στο οποίο κανονικά δεν επιτρεπόταν η πρόσβαση.

«Υπήρχε ένας μικρός εξωτερικός κήπος, τον οποίο έπρεπε να διασχίσεις πάνω από μια σανίδα. Υπήρχε μια πινακίδα που έλεγε ότι δεν μπορούσες να περάσεις. Της είπα: “Αυτό είναι τρελό, ας πάμε από εκεί”. Εκείνη μου είπε, μιμούμενος πειραχτικά τη φωνή της: “Όχι, είναι κλειστό”», είχε θυμηθεί ο μουσικός.

«Τελικά την έπεισα και μπήκαμε μέσα και ήταν ένα μικρό αδιέξοδο, ένα πανέμορφο σκηνικό που έμοιαζε με ιαπωνικό δάσος. Εκείνη τραβούσε βίντεο και είχε γυρισμένη την πλάτη της. Τότε γονάτισα και της χτύπησα τον ώμο».

Ο 28χρονος είχε παραδεχτεί ότι ήταν ιδιαίτερα αγχωμένος πριν από την πρόταση γάμου, καθώς φοβόταν μήπως κάτι δεν πήγαινε όπως το είχε σχεδιάσει.

«Ίδρωνα. Ένιωθα την καρδιά μου να χτυπά δυνατά. Μεγαλώνεις βλέποντας ταινίες όπου ο άντρας γονατίζει και κάνει όλη αυτή τη διαδικασία και ξέρεις ότι αυτό πρέπει να κάνεις. Μετά όμως συνειδητοποιείς: “Εντάξει, πρέπει πραγματικά να γονατίσω”. Δεν ήθελα να τα θαλασσώσω, να μπερδευτώ ή να μου πέσει το δαχτυλίδι».

Miley, Maxx And Billy Ray Cyrus at Miley’s Wedding 🥹 via backgrid https://t.co/tOoqgYZ9GV — MILEY Updates (@MileyUpdates) November 22, 2026

Η γνωριμία και ο δεύτερος γάμος της τραγουδίστριας

Η Μάιλι Σάιρους και ο Μαξ Μοράντο είναι μαζί από τον Δεκέμβριο του 2021. Η γνωριμία τους έγινε μέσω ενός ραντεβού στα τυφλά, αν και, όπως είχε αποκαλύψει η τραγουδίστρια στη βρετανική Vogue τον Μάιο του 2023, ο μελλοντικός σύζυγός της γνώριζε περισσότερα για εκείνη απ’ όσα η ίδια για αυτόν.

«Λοιπόν, για μένα ήταν στα τυφλά και όχι πραγματικά για εκείνον. Σκέφτηκα “Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να φύγω”».

🚨 EXCLUSIVE: Miley Cyrus was seen wiping a tear away from her face in emotional photos and video from her Palm Springs wedding ceremony … offering the first look of her stunning wedding dress. 🤍✨ 🎥 BACKGRID https://t.co/EUf3qXoYAY — TMZ (@TMZ) November 22, 2026



Τον Απρίλιο του 2022 το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του, όταν φωτογραφήθηκε να ανταλλάσσει παθιασμένα φιλιά κατά τη διάρκεια εξόδου στο Δυτικό Χόλιγουντ.

Αυτός είναι ο δεύτερος γάμος για τη Μάιλι Σάιρους. Η τραγουδίστρια είχε παντρευτεί τον ηθοποιό Λίαμ Χέμσγουορθ τον Δεκέμβριο του 2018, ωστόσο οι δυο τους χώρισαν το 2019, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020.