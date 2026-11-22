Ποιος είπε ότι για να απολαύσεις ένα καλό ποτήρι κρασί χρειάζεσαι τραπέζι και κράτηση; Η Πέννυ Κουμαντσιώτου-Νίμποργκ έκανε τη διαφορά, μετατρέποντας ένα μικροσκοπικό παράθυρο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης σε ένα πρωτότυπο σημείο συνάντησης. Το πρώτο wine window της Ελλάδας σερβίρει επιλεγμένες ποικιλίες κρασιού, συστήνοντας, παράλληλα, έναν διαφορετικό τρόπο διασκέδασης!

Από τη Φαίη Αυλογιάρη

Ποια ήταν η επαγγελματική σας διαδρομή πριν ασχοληθείτε με το κρασί και τι σας έκανε να αλλάξετε πορεία και να επιστρέψετε στη Θεσσαλονίκη;

Οι σπουδές μου ήταν πάνω στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες και η ζωή μου είχε αρχικά μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Το κρασί μπήκε στη ζωή μου σχεδόν απρόσμενα και έγινε ένας μεγάλος έρωτας. Άρχισα να το μελετώ πιο συστηματικά σε μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου, όταν ήμουν έγκυος στον γιο μου! Ίσως, τελικά, κάποιες αλλαγές να έρχονται ακριβώς όταν είμαστε έτοιμοι να τις υποδεχτούμε. Η ζωή μου στην Ιταλία έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο στη σχέση μου με το κρασί, τη γαστρονομία και την κουλτούρα της καθημερινής απόλαυσης. Η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη ήταν και μια επιστροφή στις ρίζες μου, με την επιθυμία να δημιουργήσω κάτι δικό μου, με τη δική μου ταυτότητα.

Πέννυ Κουμαντσιώτου-Νίμποργκ

Από πού προήλθε η ιδέα του wine window και τι σας έκανε να πιστέψετε ότι το συγκεκριμένο concept θα μπορούσε να πετύχει στη Θεσσαλονίκη;

Η ιδέα γεννήθηκε από τα περίφημα wine windows της Φλωρεντίας, τα μικρά παράθυρα από τα οποία οι Ιταλοί απολαμβάνουν το κρασί τους ήδη από τον 17ο αιώνα. Με γοήτευσαν η απλότητα και η μαγεία αυτής της εμπειρίας. Σκέφτηκα ότι η Θεσσαλονίκη, μια πόλη εξωστρεφής, κοινωνική και με μεγάλη αγάπη για το καλό φαγητό και το ποτό, θα μπορούσε να αγκαλιάσει κάτι αντίστοιχο. Ήθελα να δημιουργήσω κάτι διαφορετικό: ένα μικρό σημείο συνάντησης, χωρίς τραπέζια και επισημότητες, όπου το καλό κρασί θα γίνεται μέρος της καθημερινότητας. Ένα μικρό παράθυρο με μια μεγάλη ιδέα!

Η Θεσσαλονίκη έχει αποκτήσει πολλά wine bars τα τελευταία χρόνια. Θεωρείτε ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν αναπτύξει πραγματική οινική κουλτούρα ή εξακολουθούν να ακολουθούν κυρίως τις τάσεις της μόδας;

Πιστεύω πως ναι, και μάλιστα εξελίσσεται διαρκώς. Υπάρχουν πλέον μεγαλύτερη περιέργεια, διάθεση για εξερεύνηση και ενδιαφέρον για τον ελληνικό αμπελώνα, και με χαροποιεί ιδιαίτερα. Φυσικά, υπάρχουν και οι τάσεις της μόδας, όπως σε όλα. Πλέον, όμως, βλέπω ότι ο κόσμος αρχίζει να δοκιμάζει, να ρωτά και να ανακαλύπτει. Για μένα, οινική κουλτούρα δεν σημαίνει να γνωρίζεις όλες τις ποικιλίες και τις ονομασίες προέλευσης. Σημαίνει να ξέρεις τι σου αρέσει.

Πέννυ Κουμαντσιώτου-Νίμποργκ

Υπάρχει κάτι που ίσως λείπει από τη διασκέδαση της πόλης σε σύγκριση με την Ιταλία;

Ίσως λίγο περισσότερος αυθορμητισμός! Στην Ιταλία υπάρχει μια υπέροχη κουλτούρα του aperitivo, όπου δεν χρειάζεται να έχεις οργανώσει κάτι ιδιαίτερο για να βγεις. Ένα ποτήρι κρασί μετά τη δουλειά, μια μικρή στάση στον δρόμο, μια συζήτηση που κρατά περισσότερο από όσο υπολόγιζες.

Παρατηρείτε διαφορές ανάμεσα στις προτιμήσεις των ανδρών και των γυναικών στο κρασί; Υπάρχουν ακόμη στερεότυπα, όπως ότι το ροζέ είναι γυναικεία επιλογή;

Δεν πιστεύω ότι το κρασί έχει φύλο! Το ροζέ δεν είναι γυναικείο, όπως το κόκκινο δεν είναι ανδρικό. Είναι στερεότυπα που ευτυχώς αρχίζουν να ξεπερνιούνται. Στο Window βλέπω καθημερινά άνδρες και γυναίκες να δοκιμάζουν τα πάντα. Το κρασί είναι θέμα προσωπικότητας, διάθεσης και στιγμής, όχι φύλου.

Ποια είναι τα τρία βασικά πράγματα που πρέπει να προσέχουμε όταν αγοράζουμε ένα κρασί από το σούπερ μάρκετ ή μια κάβα; Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν ένα κρασί είναι ποιοτικό, ακόμη κι αν δεν έχουμε ιδιαίτερες γνώσεις;

Πρώτον, τον παραγωγό και την προέλευση. Μας λένε πολλά για τη φιλοσοφία και τη δουλειά πίσω από το κρασί. Δεύτερον, την ποικιλία ώστε να ξέρουμε περίπου τι αγοράζουμε και τι να περιμένουμε. Είναι σημαντικό να μην παρασυρόμαστε αποκλειστικά από μια όμορφη ετικέτα ή μια υψηλή τιμή. Και, φυσικά, τρίτον, να προσέχουμε πού και πώς φυλάσσεται το μπουκάλι. Το κρασί δεν αγαπάει τη ζέστη και το φως! Το σημαντικότερο, όμως, είναι να μη φοβόμαστε να ρωτήσουμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε ειδικοί για να επιλέξουμε ένα καλό κρασί. Ένας σωστός επαγγελματίας μπορεί να μας καθοδηγήσει. Και κάτι που λέω συχνά: Το καλύτερο κρασί είναι εκείνο που μας κάνει να χαμογελάμε με την πρώτη γουλιά!