Νέες οικογενειακές φωτογραφίες από το Παρίσι μοιράστηκαν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, οι οποίοι συνεχίζουν τις διακοπές τους στη γαλλική πρωτεύουσα μαζί με τον πέντε μηνών γιο τους. Αυτή τη φορά, το ζευγάρι επέλεξε να φωτογραφηθεί μπροστά στον εμβληματικό Πύργο του Άιφελ, κρατώντας στην αγκαλιά του τον μικρό τους.

Στις δύο φωτογραφίες που δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ευτυχισμένοι γονείς ποζάρουν με φόντο ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα του κόσμου. Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ανταλλάσσουν τρυφερά βλέμματα με τον γιο τους, ενώ η Μαριαλένα επέλεξε για τη βόλτα τους ένα καφέ δερμάτινο πανωφόρι με λευκές γούνινες λεπτομέρειες.

Οι νέες οικογενειακές φωτογραφίες από το Παρίσι

«Family in Paris», έγραψαν στη λεζάντα της ανάρτησής τους, συνοδεύοντας τις νέες φωτογραφίες από την οικογενειακή τους απόδραση.

Το ζευγάρι βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες στο Παρίσι, πραγματοποιώντας το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μαζί με τον γιο του. Μάλιστα, οι δυο τους έχουν ήδη μοιραστεί με τους διαδικτυακούς τους φίλους στιγμιότυπα από τις βόλτες τους στη γαλλική πρωτεύουσα, μεταξύ των οποίων και φωτογραφίες από την επίσκεψή τους στο Μουσείο του Λούβρου.

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη παντρεύτηκαν στις 25 Ιανουαρίου 2026, ενώ στις 6 Ιουνίου καλωσόρισαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, ένα αγοράκι που πλέον τους συνοδεύει και στις ταξιδιωτικές τους εξορμήσεις.

Δείτε τις νέες φωτογραφίες: