Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων επικρατούν στο Πέραμα, μετά τη θραύση κεντρικού αγωγού αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Η βλάβη προκάλεσε διαρροή λυμάτων στο οδόστρωμα, αναγκάζοντας τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον βασικό δρόμο που συνδέει την πόλη με την υπόλοιπη Αττική.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει μεγάλη ταλαιπωρία στους οδηγούς, καθώς τα οχήματα περνούν με δυσκολία από το σημείο των εργασιών, με τη συνδρομή της Τροχαίας. Ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους και σε όσους κατευθύνονται προς τη Σαλαμίνα να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες, καθώς η επισκευή του αγωγού αναμένεται να χρειαστεί αρκετά εικοσιτετράωρα.

Εργασίες σε βάθος πέντε μέτρων

Η ζημιά εντοπίστηκε σε κεντρικό αγωγό αποχέτευσης κάτω από τον δρόμο, με αποτέλεσμα λύματα να βγουν στην επιφάνεια. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, για να επισκευαστεί το κατεστραμμένο τμήμα, τα συνεργεία πρέπει να πραγματοποιήσουν εκσκαφή σε βάθος πέντε μέτρων και σε διάμετρο περίπου δέκα μέτρων.

Ο Γιάννης Λαγουδάκος εξήγησε ότι η άμεση αντιμετώπιση της βλάβης είναι απαραίτητη, καθώς υπάρχει κίνδυνος τα λύματα να επιστρέψουν μέσω του αποχετευτικού δικτύου στις κατοικίες της περιοχής.

«Σε κάθε άλλη περίπτωση τα λύματα θα επέστρεφαν πίσω στις λεκάνες και θα έβγαιναν μέσα στα σαλόνια των διαμερισμάτων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για να περιοριστεί η ποσότητα των λυμάτων που φτάνει στο σημείο της ζημιάς, η ΕΥΔΑΠ προχώρησε σε προσωρινή παράκαμψη του δικτύου. Περίπου 200 μέτρα πριν από τον σπασμένο αγωγό πραγματοποιείται άντληση των λυμάτων, ώστε οι τεχνικοί να μπορέσουν να εργαστούν με ασφάλεια στο απαιτούμενο βάθος και να προχωρήσουν στην επισκευή του.

Έκκληση να περιοριστούν οι μετακινήσεις

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, που αποτελεί τη βασική οδική πρόσβαση στο Πέραμα και εξυπηρετεί καθημερινά μεγάλο αριθμό οδηγών που μετακινούνται προς και από τη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο δήμαρχος, από τον συγκεκριμένο οδικό άξονα διέρχονται κάθε χρόνο περίπου δέκα εκατομμύρια επιβάτες και τέσσερα εκατομμύρια οχήματα με προορισμό τη Σαλαμίνα.

Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πέραμα, στο τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας μεταξύ των οδών Τριπόλεως και Μαρίας Κιουρί. Παράλληλα, εφαρμόζεται αντιδρόμηση σε τμήμα περίπου 400 μέτρων του αντίθετου ρεύματος, ώστε να εξυπηρετούνται οι μετακινήσεις.

Ο Γιάννης Λαγουδάκος ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες διαδρομές και να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή όταν περνούν από την περιοχή, καθώς οι αλλαγές στην κυκλοφορία πραγματοποιούνται σε δρόμο από τον οποίο διέρχονται καθημερινά πολλά οχήματα.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την κατάσταση «πάρα πολύ δύσκολη, αλλά όχι ακατόρθωτη», τονίζοντας ότι απαιτείται συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την ασφαλή διέλευση των οδηγών.

Πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία

Στο σημείο επιχειρούν συνεργεία της ΕΥΔΑΠ, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής, της Τροχαίας και του Δήμου Περάματος. Οι εργασίες επικεντρώνονται στην απομάκρυνση των λυμάτων, στην αποστράγγιση του χώρου και στην προετοιμασία του εδάφους για την επισκευή του αγωγού.

Οι αρχικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ανακοινωθεί για το διάστημα από το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στις 14:00, έως τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 06:00. Ωστόσο, ο δήμαρχος εκτιμά ότι η αποκατάσταση της ζημιάς μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, χωρίς να έχει προσδιοριστεί πότε θα επανέλθει πλήρως η κυκλοφορία.

Όσον αφορά τα αίτια της θραύσης, δεν υπάρχει ακόμη οριστικό συμπέρασμα. Ο Γιάννης Λαγουδάκος αναφέρθηκε στην επιβάρυνση που δέχεται καθημερινά ο δρόμος από τη διέλευση μεγάλων φορτηγών, μεταξύ των οποίων οχήματα που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια της COSCO, εξοπλισμό προς τον Ναύσταθμο και σκάφη προς τα ναυπηγεία.

«Κάποια στιγμή θα έσπαγε ο αγωγός», σχολίασε ο δήμαρχος, συνδέοντας την εκτίμησή του με τα μεγάλα φορτία που δέχονται οι υποδομές της περιοχής.