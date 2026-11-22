Η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε στην απώλεια του αγαπημένου της σκύλου, Μίκυ, αποκαλύπτοντας πως ακόμη δυσκολεύεται να διαχειριστεί την απουσία του. Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι ακόμη και μια φωτογραφία που εμφανίζεται τυχαία στο κινητό της αρκεί για να της ξυπνήσει αναμνήσεις που δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει.

Αφορμή για την προσωπική της εξομολόγηση στάθηκαν όσα μοιράστηκε ο Γιώργος Κορπίδης για την απώλεια της σκυλίτσας του, Μιλού, η οποία είχε κερδίσει την αγάπη πολλών χρηστών του διαδικτύου. Η Φαίη Σκορδά μίλησε για τη δική της εμπειρία, εξηγώντας πως μετά τον χαμό του Μίκυ περιοριζόταν να απαντά σε ορισμένα προσωπικά μηνύματα που λάμβανε από τον κόσμο.

«Εγώ με τον Μίκυ, απαντούσα μόνο σε κάποια προσωπικά μηνύματα που μου έστελνε ο κόσμος. Δεν μπόρεσα παιδιά. Και τώρα κάποιες φορές εμφανίζονται κάποιες φωτογραφίες στο κινητό, σαν αναμνήσεις και κάνω “ιιιι”. Δεν θέλω καθόλου ακόμα», εξομολογήθηκε η Φαίη Σκορδά.