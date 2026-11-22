Για τη βαθιά θλίψη που του προκάλεσε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε ο Σταύρος Νικολαΐδης, αποκαλύπτοντας ότι ο τραγουδιστής είχε παίξει σημαντικό ρόλο στην προσωπική του εξέλιξη. Ο ηθοποιός δεν θέλησε να εξηγήσει περισσότερα για τη μεταξύ τους σχέση, καθώς, όπως ανέφερε, πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα προσωπικό.

Ο Σταύρος Νικολαΐδης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» και στην Πέννυ Καβέτσου, όπου αναφέρθηκε επίσης στον Πέτρο Φιλιππίδη και σε μια επαγγελματική συνεργασία που τον είχε επηρεάσει ψυχολογικά.

«Δεν έχω κλάψει ούτε για τη μάνα μου, όσο έχω κλάψει για τον Γιώργο»

Ο ηθοποιός μίλησε με έντονη συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, εξηγώντας ότι η παρουσία του στη ζωή του είχε ιδιαίτερη σημασία. Αν και απέφυγε να αποκαλύψει λεπτομέρειες, ανέφερε πως ο τραγουδιστής τον βοήθησε να δει διαφορετικά ορισμένα πράγματα και επηρέασε την πορεία του ως άνθρωπος.

Παράλληλα, εξέφρασε την οργή του για τις συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή, διατυπώνοντας σοβαρές καταγγελίες και ζητώντας την τιμωρία όσων θεωρεί υπεύθυνους.

«Δεν μπορώ να το πω. Είναι κάτι πολύ προσωπικό και δεν λέγεται προς τα έξω. Εμένα μου ξεκλείδωσε κάποιες πόρτες και θεωρώ ότι έπαιξε κάποιο ρόλο την εξέλιξη μου σαν άνθρωπος. Να σαπίσουν στη φυλακή. Δεν ξέρω τι να πω άλλο στο θέμα του Γιώργου. Πήγε τελείως χαμένος, επειδή κάποιοι άνθρωποι αδιαφορούν για την ανθρώπινη ζωή και νοιάζονται μόνο για το χρήμα.

Το τραγικό ήταν πως σε πείσμα κάποιων, ο Γιώργος είχε αποφασίσει το τελευταίο διάστημα να γίνει καλά. Για αυτό οδηγήθηκε σε αυτά τα τέρατα. Αυτό είναι που πληγώνει τους δικούς του ανθρώπους ότι ο Γιώργος είχε καταλάβει στο τέλος. Δεν έχω κλάψει ούτε για τη μάνα μου, όσο έχω κλάψει για τον Γιώργο».

Τι είπε για τον Πέτρο Φιλιππίδη

Στην ίδια συνέντευξη, ο Σταύρος Νικολαΐδης αναφέρθηκε και στον Πέτρο Φιλιππίδη, υποστηρίζοντας την άποψη ότι παραμένει ένας σπουδαίος ηθοποιός. Όπως εξήγησε, εξακολουθεί να έχει επικοινωνία μαζί του, ενώ δεν θεωρεί ότι είναι δική του αρμοδιότητα να τον κρίνει για τις δικαστικές υποθέσεις που τον απασχόλησαν.

«Ακόμα δεν έχω καταλάβει που είναι το κακό σε αυτό που είπα. Τον θεωρώ σπουδαίο ηθοποιό και ήρθε και με είδε και στο θέατρο. Ζητώ και τη γνώμη του. Δεν είμαι εγώ δικαστήριο. Έχει κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Έρχεται να μου πει γεια σου, θα του ρίξω μία μπουνιά;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συνεργασία που τον έκανε να επιστρέφει σπίτι κλαίγοντας

Ο Σταύρος Νικολαΐδης αποκάλυψε ακόμη ότι στο παρελθόν είχε βιώσει μια ιδιαίτερα δύσκολη επαγγελματική συνεργασία με σκηνοθέτη, η συμπεριφορά του οποίου, όπως υποστήριξε, τον είχε καταπονήσει ψυχολογικά.

Ο ηθοποιός περιέγραψε ότι η κατάσταση τον επηρέαζε τόσο έντονα, ώστε μετά τη δουλειά επέστρεφε στο σπίτι του και ξεσπούσε σε κλάματα στην αγκαλιά της συζύγου του.

«Σκηνοθέτης με κακοποίησε πολύ άσχημα ψυχολογικά σε σημείο που το βράδυ γυρίζα σπίτι και έκλαιγα στην αγκαλιά της γυναίκας μου», εξομολογήθηκε.