Άγρια επίθεση με καδρόνια δέχθηκε παρέα δέκα ατόμων στον Βόλο, όταν περίπου 50 νεαροί εμφανίστηκαν σε πάρκο κοντά στο νοσοκομείο της πόλης και άρχισαν να χτυπούν όσους βρίσκονταν εκεί. Από το περιστατικό, που σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα, δύο νεαροί ηλικίας από 17 έως 20 ετών μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο, ενώ ένας ακόμη εντοπίστηκε λιπόθυμος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι δράστες κρατούσαν καδρόνια και στυλιάρια και επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά στην παρέα. Τουλάχιστον τέσσερα άτομα έπεσαν στο έδαφος από τα χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ οι υπόλοιποι προσπάθησαν να ξεφύγουν τρέχοντας προς τους γύρω δρόμους.

Ο προηγούμενος καβγάς και οι απειλές

Στο επίκεντρο της επίθεσης φέρεται να βρισκόταν ένας 20χρονος, ο οποίος είχε εμπλακεί νωρίτερα σε επεισόδιο με τρεις άλλους νεαρούς. Μετά τον καβγά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δέχθηκε απειλητικά μηνύματα ότι θα «πληρώσει» για όσα είχαν προηγηθεί.

Αργότερα, ο 20χρονος βρισκόταν μαζί με την παρέα του στο πάρκο, όταν περίπου 50 άτομα, που φέρονται να προέρχονταν από τη Νέα Ιωνία και άλλες περιοχές του Βόλου, εμφανίστηκαν στο σημείο. Η επίθεση ήταν ξαφνική και οι νεαροί που βρίσκονταν εκεί δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν το περιστατικό συνδέεται με τον προηγούμενο καβγά, καθώς και ποιοι συμμετείχαν στην επίθεση.

Δύο σοβαρά τραυματίες στο νοσοκομείο

Μετά τη συμπλοκή, δύο νεαροί χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Βόλου, έχοντας υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς. Παράλληλα, ένας από τους νεαρούς βρέθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί δέχθηκαν χτυπήματα κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η είδηση προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στις οικογένειες των εμπλεκομένων. Φίλοι των τραυματιών συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο, ενώ περίπου στη 01:00 έφτασαν και οι γονείς τους, προσπαθώντας να ενημερωθούν για όσα είχαν συμβεί και για την κατάσταση των παιδιών τους.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να προχώρησε σε προσαγωγές στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού.