Μια κυριακάτικη βόλτα στη Βούλα απόλαυσαν η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης, έχοντας μαζί τους και τον σκύλο τους. Η δημοσιογράφος θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τον περίπατό τους, δημοσιεύοντας δύο Instagram stories.

Στα στιγμιότυπα που ανέβασε την Κυριακή, η Τίνα Μεσσαροπούλου εμφανίζεται να περπατά κρατώντας το λουρί του σκύλου τους, ενώ ο Γιώργος Μυλωνάκης ακολουθεί στο μονοπάτι. Η ίδια πρόσθεσε ως τοποθεσία τη Βούλα, έκανε αναφορά στον λογαριασμό του συζύγου της και έστειλε τις ευχές της στους ακολούθους της, γράφοντας: «Καλή Κυριακή σε όλους!».

Η κοινή τους έξοδος μετά την περιπέτεια υγείας του

Η βόλτα του ζευγαριού έρχεται αρκετούς μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε ο Γιώργος Μυλωνάκης τον Απρίλιο του 2026. Ο σύζυγος της δημοσιογράφου είχε υποστεί ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος, γεγονός που οδήγησε στη νοσηλεία του στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Μυλωνάκης ταξίδεψε στη Γερμανία, όπου ακολούθησε πρόγραμμα αποκατάστασης σε εξειδικευμένο κέντρο. Η Τίνα Μεσσαροπούλου βρισκόταν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, ενώ είχε μιλήσει δημόσια τόσο για την περιπέτεια που πέρασε η οικογένειά τους όσο και για τη συμπαράσταση που δέχθηκαν.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, το ζευγάρι έχει πραγματοποιήσει κοινές εμφανίσεις και εξόδους με φίλους. Η δημοσιογράφος έχει αρχίσει να δημοσιεύει ξανά στιγμές από την καθημερινότητά τους, όπως έκανε και με τον κυριακάτικο περίπατό τους στη Βούλα, όπου επέλεξαν να περάσουν λίγο χρόνο μαζί με τον σκύλο τους.

Δείτε στιγμιότυπα από τη βόλτα τους: