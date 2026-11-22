Την έντονη ενόχλησή του για τα ομοφοβικά σχόλια που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Νικ Δε Ντικ», εξέφρασε ο Ιωάννης Αθανασόπουλος. Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «For You» και στον Άρη Καβατζίκη για τις αντιδράσεις που προκαλεί η δουλειά του, τονίζοντας πως αρκετοί από όσους τον επικρίνουν δεν έχουν παρακολουθήσει την παράσταση.

Ο Ιωάννης Αθανασόπουλος εξήγησε ότι έχει αποφασίσει να δημοσιοποιεί τα συγκεκριμένα σχόλια, καθώς τον προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι ακόμη και νεότεροι άνθρωποι εκφράζονται με τόσο επιθετικό τρόπο. Μάλιστα, αναρωτήθηκε πώς θα αντιδρούσαν απέναντί του όσοι τον προσβάλλουν διαδικτυακά, εάν τον συναντούσαν από κοντά.

«Αν με έβλεπαν θα με έδερναν; Θα με έφτυναν;»

«Με θυμώνουν πάρα πολύ τα ομοφοβικά σχόλια για την παράσταση, χωρίς να την έχουν δει. Αποφάσισα συνειδητά να τα δημοσιοποιώ. Όπως μπορεί κάποιος να μπαίνει δημόσια κάτω από το προφίλ μου και να σχολιάζει χωρίς να έχει δει την παράσταση και να με ξέρει».

Ο ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στη φωτογραφία που χρησιμοποιείται για την παράσταση, στην οποία το πρόσωπό του παρουσιάζεται κατά το ήμισυ ως γυναικείο και κατά το άλλο ήμισυ ως ανδρικό. Όπως ανέφερε, θεωρεί λυπηρό να τον κρίνουν άνθρωποι αποκλειστικά από αυτή την εικόνα, χωρίς να γνωρίζουν ούτε τον ίδιο ούτε το περιεχόμενο του έργου.

«Βλέποντας μία φωτογραφία, που το μισό πρόσωπο είμαι γυναίκα και το άλλο άντρας να κρίνεις εμένα χωρίς να με ξέρεις, είναι λυπηρό. Είμαστε πολλά βήματα πίσω σαν κοινωνία και από νέα παιδιά… Από πίσω υπάρχει ένα μένος. Αν με έβλεπαν θα με έδερναν; Θα με έφτυναν; Ή αν τους μιλούσε κάποιος ηθοποιός, θα έλεγαν “εντάξει, μας αρέσεις γιατί είσαι γνωστός;”».

Ο θεατής που δεν τον χειροκρότησε

Ο Ιωάννης Αθανασόπουλος περιέγραψε επίσης ένα περιστατικό που συνέβη σε πρόσφατη παράσταση, όταν παρατήρησε έναν θεατή ο οποίος απέφυγε να τον κοιτάξει και δεν τον χειροκρότησε στο τέλος. Η συμπεριφορά του συγκεκριμένου άνδρα τού έκανε εντύπωση, καθώς η σύζυγός του είχε εντελώς διαφορετική αντίδραση.

«Είχε έρθει ένας κύριος την προηγούμενη εβδομάδα στην παράσταση και δεν πρέπει να με κοίταξε ούτε πέντε λεπτά, δεν με χειροκρότησε. Ήταν άρνηση, ενώ η σύζυγός του ήταν πολύ θερμή. Προφανώς είτε δεν του άρεσε είτε έξυσα κάποιο τραύμα. Δεν γίνεται να μην δεις αυτή την παράσταση και να μην προβληματιστείς».

Το bullying που δέχθηκε στο σχολείο

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε και για τα δικά του παιδικά βιώματα, εξηγώντας ότι αναγνώρισε στοιχεία του εαυτού του στον χαρακτήρα που υποδύεται. Όπως αποκάλυψε, όταν ήταν μαθητής είχε δεχθεί κοροϊδευτικά σχόλια για την εμφάνισή του, επειδή είχε παραπάνω κιλά.

«Ταυτίστηκα στο κομμάτι του bullying, που έχει υποστεί και ο ρόλος», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι συμμαθητές του τον αποκαλούσαν «χοντρό» και τον κορόιδευαν για το βάρος του.