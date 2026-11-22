Την πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας της θυμήθηκε η Έλντα Πανοπούλου, αποκαλύπτοντας πως την ημέρα που κήδεψε τον πατέρα της ανέβηκε κανονικά στη θεατρική σκηνή, μπροστά σε 2.500 θεατές. Η ηθοποιός κατάφερε να ολοκληρώσει την παράσταση, όμως, μόλις βρέθηκε στα παρασκήνια, λιποθύμησε και οι άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά της δυσκολεύτηκαν να τη συνεφέρουν.

Η Έλντα Πανοπούλου μίλησε στο περιοδικό «ΟΚ!» και στον δημοσιογράφο Μιχάλη Ροδόπουλο για εκείνη τη βραδιά, αλλά και για τα όρια που έμαθε από μικρή ηλικία να βάζει στον εαυτό της.

Η λιποθυμία μετά την παράσταση

Η ηθοποιός περιέγραψε πώς χρειάστηκε να αφήσει για λίγο στην άκρη τον προσωπικό της πόνο και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου της. Εκείνο το βράδυ έπρεπε να κάνει τον κόσμο να γελάσει, παρά το γεγονός ότι λίγες ώρες νωρίτερα είχε αποχαιρετήσει τον πατέρα της.

«Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισα ποτέ, κάτι που έχει συμβεί βέβαια και σε πολλούς συναδέλφους μου, ήταν τη μέρα που κήδεψα τον πατέρα μου και το βράδυ έπαιζα στο θέατρο, μπροστά σε 2.500 θεατές… Έκανα τη Μαντόνα και ο κόσμος έπρεπε να γελάσει. Μόλις τελείωσα και μπήκα στα παρασκήνια, λιποθύμησα. Ήταν δύσκολο να με συνεφέρουν…».

Τα όρια που έμαθε από τους γονείς της

Στην ίδια συνέντευξη, η Έλντα Πανοπούλου αναφέρθηκε στη σημασία του αυτοελέγχου, εκφράζοντας την άποψη ότι οι άνθρωποι συχνά δυσκολεύονται να θέσουν όρια στην καθημερινότητά τους. Μάλιστα, χρησιμοποίησε ένα απλό παράδειγμα από τη δική της ζωή για να εξηγήσει τη σκέψη της.

«Οι άνθρωποι, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια επιλέγουμε να ζούμε χωρίς όρια και αυτό είναι καταστροφικό. Εγώ, ας πούμε, κάποια μέρα έφαγα τρεις μπάλες παγωτό. Αν δεν υπάρχει όριο στην άκρη του δρόμου, θα πέσεις στον γκρεμό. Νομίζω ότι μεγαλώνοντας έχεις την υποχρέωση να αυτοελέγχεσαι» είπε η Έλντα Πανοπούλου.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι η ανατροφή της έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις καταστάσεις της ζωής της. Θυμήθηκε, μάλιστα, ένα περιστατικό από τα παιδικά της χρόνια, όταν η μητέρα της φρόντιζε να της υπενθυμίζει τα όρια ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής επίσκεψης.

«Αυτή τη συμβουλή λέω πάντα στους νεότερους: “Δεν μας φταίει κανείς γι’ αυτά που επιτρέπουμε εμείς”. Σε θέματα ζωής ποτέ δεν ξεπέρασα τα όρια, γιατί φρόντισαν οι γονείς μου να τα βάλουν πάρα πολύ καθαρά. Όταν πηγαίναμε καλεσμένοι σε ένα σπίτι, η μητέρα μου με τσιμπούσε κάτω από το τραπέζι να μη ζητήσω δεύτερο γλυκό. Αυτό ήταν καλό σχολείο για μένα, πολύ χρήσιμο» πρόσθεσε.