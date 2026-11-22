Για την υποψηφιότητά της στον ελληνικό τελικό της Eurovision μίλησε η Μαριάντα Πιερίδη, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό και τη σιγουριά της για το τραγούδι που έχει καταθέσει. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στην ετήσια εκδήλωση του OGAE Greece, όπου την συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «For You».

Η Μαριάντα Πιερίδη δεν έκρυψε ότι αισθάνεται άγχος για τη διαδικασία, ωστόσο δήλωσε ιδιαίτερα αισιόδοξη για το τραγούδι με το οποίο διεκδικεί μια θέση στον διαγωνισμό. Όπως εξήγησε, όλα ξεκίνησαν από τη γνωριμία της με τον παραγωγό και δημιουργό του, ενώ από την πρώτη στιγμή που το άκουσε θεώρησε ότι θα μπορούσε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα.

«Νιώθω υπέροχα, λίγο άγχος, αλλά σίγουρη για το συγκεκριμένο τραγούδι. Η ιδέα ήρθε όταν γνωρίστηκα με τον παραγωγό μου και δημιουργό του τραγουδιού. Όταν άκουσα το τραγούδι, ένιωσα ότι αυτό πρέπει να εκπροσωπήσει τη χώρα μου. Του είπα ότι είναι εκπληκτικό. Είναι ένα σπουδαίο τραγούδι. Όλοι θα θέλαμε ένα τέτοιο τραγούδι να μας εκπροσωπήσει», ανέφερε η τραγουδίστρια.

Η Eurovision και η υποψηφιότητα της Κύπρου

Η Μαριάντα Πιερίδη μίλησε και για τη δική της σχέση με τον διαγωνισμό, τονίζοντας ότι, πέρα από το αποτέλεσμα, σημασία έχει να απολαμβάνουν οι καλλιτέχνες την εμπειρία.

«Η Eurovision είναι ένα μεγάλο πάρτι. Αρκεί να περνάμε καλά. Αυτό μπορώ να σου πω σαν fan της Eurovision», δήλωσε.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης στον Γιώργο Περρή, εκφράζοντας την εκτίμησή της για τη φωνή του και για την επιλογή της Κύπρου.

«Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ φωνή του Γιώργου Περρή, που θα εκπροσωπήσει στην Κύπρο. Είναι διαφορετική σαν συμμετοχή από όσες έχει στείλει η Κύπρος», είπε.

Τα μηνύματα που δέχθηκε

Η Μαριάντα Πιερίδη αποκάλυψε ακόμη ότι έχει δεχθεί ενθαρρυντικά μηνύματα για την υποψηφιότητά της. Όπως ανέφερε, η θετική ανταπόκριση του κόσμου της δίνει δύναμη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία περιμένει την εξέλιξη της διαδικασίας επιλογής.

«Μου έστειλαν πολύ θετικά μηνύματα. Πάντα με βοηθάει να διαβάζω ωραία θετικά μηνύματα».