Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Αγία Βαρβάρα, με στόχο κατοικία ο ένοικος της οποίας φέρεται να είχε δεχθεί απειλές και να είχε εγκαταλείψει την Ελλάδα.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στη 01:15, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν δύο φιαλίδια προπανίου στο περβάζι του σπιτιού, προκαλώντας έκρηξη. Από την επίθεση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο περβάζι, ενώ οι τοίχοι της κατοικίας μαύρισαν από την έκρηξη.

Οι απειλές που είχε δεχθεί ο ένοικος

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση εντόπισαν συγγενικό πρόσωπο του ενοίκου, το οποίο τους ανέφερε ότι ο άνδρας είχε δεχθεί απειλές το προηγούμενο διάστημα.

Όπως φέρεται να κατέθεσε ο συγγενής του, οι απειλές ήταν ο λόγος που ο ένοικος αποφάσισε να φύγει στο εξωτερικό. Οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες και να διαπιστώσουν τα κίνητρα πίσω από την επίθεση.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής.