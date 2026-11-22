Τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον ρόλο του Αλέκου στη σειρά «Ντέρτι» περιέγραψε ο Τάσος Νούσιας, αποκαλύπτοντας ότι ορισμένες σκηνές τον φέρνουν αντιμέτωπο με τα δικά του όρια. Ο ηθοποιός παραδέχθηκε πως από την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου αισθάνθηκε έντονη δυσφορία, καθώς δυσκολεύτηκε να κατανοήσει και να δικαιολογήσει τις πράξεις του χαρακτήρα που υποδύεται.

Ο Τάσος Νούσιας βρέθηκε καλεσμένος την Κυριακή στην εκπομπή «For You» με τη Φαίη Σκορδά και μίλησε για τη συμμετοχή του στη σειρά, τις απαιτητικές σκηνές με τον Λεωνίδα Κακούρη, αλλά και τη σχέση της κόρης του με τη δουλειά του.

«Όταν διάβασα το σενάριο, σφίχτηκε το στομάχι μου»

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι ο Αλέκος είναι ένας ιδιαίτερα σύνθετος χαρακτήρας, του οποίου οι πράξεις τον δυσκόλεψαν από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα, στάθηκε στο γεγονός ότι ο ήρωας δολοφονεί τον γιο του καλύτερού του φίλου και στη συνέχεια προσπαθεί να αρνηθεί την ευθύνη του, κοιτάζοντάς τον στα μάτια.

«Έχει την αισθητική αυτής της εποχής. Έχει φροντιστική αισθητική. Υπήρχε τότε πλουραλισμός και χρώματα. Όταν διάβασα το σενάριο, σφίχτηκε το στομάχι μου και σκέφτηκα “από πού να το πιάσω;”. Δυσκολεύτηκα να βρω δικαιολογία γιατί είναι αδικαιολόγητο. Δολοφονείς τον γιο του καλύτερου σου φίλου, τον κοιτάς στα μάτια και προσπαθείς να πεις ότι δεν τον έκανες;

Στην πορεία της σειράς θα αποκαλυφθεί το παρελθόν του και γιατί έχει εγωκεντριμό, φιλοδοξία και είναι αριβίστας. Θα μου πεις αυτό δικαιολογείται; Έχει σοβαρά τραύματα και αντιφάσεις μεγάλες».

Οι δύσκολες σκηνές με τον Λεωνίδα Κακούρη

Ο Τάσος Νούσιας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία του με τον Λεωνίδα Κακούρη, περιγράφοντας μια σκηνή στο καμαρίνι που αποτέλεσε μεγάλη υποκριτική δοκιμασία για εκείνον. Όπως εξήγησε, η προσπάθεια να υποδυθεί έναν άνθρωπο που αρνείται μια τόσο αποτρόπαιη πράξη, ενώ γνωρίζει την αλήθεια, του προκάλεσε έντονη εσωτερική σύγκρουση.

«Για εμάς έχει ενδιαφέρον όσο σκοτεινός είναι ένας ρόλος, από που μπορείς να τον πιάσεις. Σε σκηνές υποφέρουμε και έχουμε αντίσταση. Αυτή τη σκηνή με τον Λεωνίδα στο καμαρίνι ήταν πρόκληση. Να τον κοιτάς στα μάτια και να του ορκίζεσαι ότι δεν θα έκανες κακό στο παιδί του. Είναι ένα φορτίο που λες πρέπει να φύγει. Έχω πολλές σκηνές που είναι σε φυσική σύγκορυση με εμένα», ανέφερε.

Η αναφορά στη δεκαετία που αναβιώνει το «Ντέρτι»

Ο ηθοποιός μίλησε και για την εποχή στην οποία εκτυλίσσεται η σειρά, κάνοντας μια σύγκριση ανάμεσα στον τρόπο διασκέδασης και στις ανθρώπινες σχέσεις του παρελθόντος και του παρόντος.

Θυμήθηκε τις εξόδους στα μπουζούκια, τα ροκάδικα και τα πανκάδικα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι φλέρταραν, χωρίς την παρουσία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Το Ντέρτι είναι ο καημός μας και το πάθος μας. Είναι μια εποχή, που υπήρξε ελευθερία αλλά και ασυδοσία. Πήγαινα και σε μπουζούκια και σε ροκάδικα και πανκάδικα. Υπήρχε ο έρωτας και το φλερτ. Τη χυλόπιτα την έτρωγες σε πρώτο χρόνο, ενώ τώρα δυστυχώς η γενιά έχει εγκλωβιστεί στο virtual reality», δήλωσε.

Γιατί η κόρη του δεν έχει δει τη σειρά

Στη διάρκεια της συζήτησης, ο Τάσος Νούσιας αναφέρθηκε και στην κόρη του, αποκαλύπτοντας ότι δεν έχει παρακολουθήσει μέχρι στιγμής το «Ντέρτι». Παράλληλα, θυμήθηκε πως όταν εκείνη ήταν μικρότερη, ο ίδιος επέλεγε να μην τη φέρνει σε επαφή με ορισμένους από τους ρόλους του.

«Η κόρη μου δεν έχει δει τη σειρά. Δεν ξέρω αν το κάνει σε δεύτερο χρόνο. Μικρή με παρακολουθούσε περισσότερο. Στην τρυφερή της ηλικία δεν την άφηνα να βλέπει ρόλους μου».