Πέρυσι, αρχές Δεκέμβρη, είχα αγοράσει την ατζέντα του 2026. Το 2025 κόντευε να τελειώσει και ήταν μια πραγματικά ζορισμένη, από σχεδόν κάθε άποψη, χρονιά. Με θυμάμαι να χαϊδεύω τις κενές σελίδες και να τρέφω ελπίδες και ευσεβείς (ή και ασεβείς) πόθους. Πότε πέρασε κι αυτή η χρονιά; Πώς χωράει μια ζωή σε μια ατζέντα;

Από τη Γεωργία Δρακάκη

Μαζί με την ατζέντα μιας χρονιάς που κλείνει, σχεδόν ανεπαίσθητα, κλείνει ένας ακόμη κύκλος από συναντήσεις, έρωτες, επαγγελματικές φιλοδοξίες, προσωπικές ανατροπές και καθημερινές διαδρομές. Και, φυσικά, τουλάχιστον για την αφεντιά μου, αρχίζει η αναζήτηση της επόμενης ατζέντας. Μια μικρή, σχεδόν τελετουργική αγορά, με πολύ μεγαλύτερη συναισθηματική σημασία από αυτήν που αρχικά της αποδίδουμε.

Μια ατζέντα, όσο πρακτικό και αν είναι το αντικείμενο που κρατάμε στα χέρια μας, δεν αποτελεί απλώς ένα σύστημα καταγραφής ημερομηνιών και υποχρεώσεων. Είναι, στην πραγματικότητα, ένα ανεπίσημο αρχείο της καθημερινής μας ζωής. Ένα ιδιότυπο χρονικό των ανθρώπων που συναντήσαμε, των αποφάσεων που πήραμε, των προσδοκιών που καλλιεργήσαμε και των γεγονότων που, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, καθόρισαν τη χρονιά μας.

Εκείνο που κάποτε ήταν μια απλή υπενθύμιση έχει μετατραπεί σε ανάμνηση. Και αυτό που τότε έμοιαζε με συνηθισμένη υποχρέωση μπορεί σήμερα να αποτελεί την αφετηρία μιας εντελώς διαφορετικής πραγματικότητας. Αρκεί να ξεφυλλίσουμε τις πρώτες εβδομάδες της χρονιάς που τώρα περνά για να συνειδητοποιήσουμε πόσο διαφορετική μπορεί να ήταν τότε η ζωή μας.

Ονόματα ανθρώπων με τους οποίους μιλούσαμε καθημερινά και σήμερα δεν ανταλλάσσουμε ούτε μια τυπική καλημέρα – ωχ, πώς έγινε αυτό; Όσα δεν φέρνει ο χρόνος τα φέρνει η ώρα, λένε… Πρόσωπα που κάποτε καταλάμβαναν μεγάλο μέρος του χρόνου και της σκέψης μας, και πλέον έχουν απομακρυνθεί. Φίλοι που παρέμειναν σταθεροί, γνωριμίες που εξελίχθηκαν σε ουσιαστικές σχέσεις, άνθρωποι που εμφανίστηκαν απρόσμενα και κατάφεραν να αποκτήσουν μια θέση στην καθημερινότητά μας. Τα γενέθλιά τους, ένα κάλεσμά τους, μια επίσημη ή ανεπίσημη περίσταση.

Και, φυσικά, οι έρωτες. Οι πρώην, οι νυν και εκείνοι που δεν γνωρίζουμε ακόμη ότι θα αποτελέσουν τους επόμενους πρωταγωνιστές της προσωπικής μας ζωής. Ένα όνομα σημειωμένο δίπλα σε ένα εστιατόριο. Μια ημερομηνία που περιμέναμε με ενθουσιασμό. Ένα ταξίδι που σχεδιάστηκε για δύο και τελικά υλοποιήθηκε διαφορετικά – μη σας πω και καθόλου… Μια επέτειος που κάποτε είχε ιδιαίτερη σημασία και σήμερα δεν αποτελεί παρά μία ακόμη ημέρα του ημερολογίου. Η απουσία ενός ονόματος από τις επόμενες σελίδες μπορεί να αφηγηθεί μια ολόκληρη ιστορία. Βάλτε καφέ να σας τα πω!

Από την άλλη, υπάρχουν και οι γνωριμίες που ξεκίνησαν ως κάτι εντελώς ασήμαντο. Ένα τυχαίο ραντεβού, μια κοινωνική πρόσκληση που παραλίγο να αρνηθούμε. Σημειώσεις που δεν ξεχώριζαν από τις υπόλοιπες, αλλά εκ των υστέρων αποδεικνύονται καθοριστικές.

Αυτό είναι, στ’ αλήθεια, ένα από τα πιο γοητευτικά χαρακτηριστικά της ατζέντας: καταγράφει τα γεγονότα χωρίς να γνωρίζει ποια από αυτά θα αποκτήσουν σημασία. Την ημέρα που σημειώνουμε μια συνάντηση δεν μπορούμε να ξέρουμε αν πρόκειται για την αρχή μιας μεγάλης σχέσης, μιας βαθιάς φιλίας, μιας επαγγελματικής επιτυχίας ή μιας ιστορίας που θα προτιμούσαμε να μην είχε εκτυλιχθεί ποτέ.

Η πραγματική σημασία των ημερομηνιών αποκαλύπτεται σχεδόν πάντοτε εκ των υστέρων. Ανατρέχοντας, μάλιστα, στις σημειώσεις μας, αντιλαμβανόμαστε ότι η επαγγελματική εξέλιξη δεν αποτελεί μια ευθεία γραμμή διαδοχικών επιτυχιών. Είναι μια διαδρομή από δοκιμές, συναντήσεις, αμφιβολίες, ευκαιρίες και αναθεωρήσεις.

Και η ατζέντα, χωρίς να επιχειρεί να αξιολογήσει τίποτα από όλα αυτά, έχει καταγράψει τα περισσότερα. Η ζωή, πάντα η ζωή, αυτή η τσαούσα μπροστάρισσα της μοίρας και των πραγμάτων!

Γι’ αυτό και αρκετοί δυσκολευόμαστε να αποχωριστούμε τις παλιές μας ατζέντες. Τις φυλάσσουμε σε συρτάρια, βιβλιοθήκες ή κουτιά, ακόμη και όταν γνωρίζουμε ότι οι περισσότερες πληροφορίες που περιέχουν δεν έχουν πλέον καμία πρακτική χρησιμότητα. Δεν τις κρατάμε επειδή χρειαζόμαστε τις παλιές ημερομηνίες, αλλά επειδή στις σελίδες τους αναγνωρίζουμε -και καμιά φορά πενθούμε- παλαιότερες εκδοχές του εαυτού μας.

Η καινούργια ατζέντα μας έρχεται ως μικρό σύμβολο ανανέωσης – ένα αντικείμενο που υπόσχεται, χωρίς φυσικά να μπορεί να το εγγυηθεί, ότι αυτή τη φορά θα καταφέρουμε να βάλουμε τα πράγματα σε καλύτερη σειρά. Υπάρχει, μάλιστα, μια ενδιαφέρουσα αντίφαση σε αυτή τη διαδικασία: ενώ γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ότι καμιά χρονιά δεν εξελίσσεται σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε τις άγραφες σελίδες με μια σχεδόν αδιαπραγμάτευτη αισιοδοξία.

Υπάρχει μόνο η δυνατότητα, μοσχοβολιστή σαν άγραφο χαρτί, μιας ενδιαφέρουσας επαγγελματικής πρότασης, μιας συνεργασίας που θα ανοίξει νέους δρόμους, ενός ταξιδιού που θα θυμόμαστε για χρόνια. Η πιθανότητα να γνωρίσουμε ανθρώπους που σήμερα είναι εντελώς άγνωστοι και σε λίγους μήνες θα αποτελούν σημαντικό μέρος της ζωής μας.

Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην παλιά και την καινούργια ατζέντα: η μία περιέχει όσα γνωρίζουμε ότι συνέβησαν‧ η άλλη περιμένει όσα δεν μπορούμε ακόμη να προβλέψουμε. Η πρώτη έχει αποκτήσει την αξία της εμπειρίας‧ η δεύτερη διατηρεί ακέραιη τη γοητεία της προσμονής. Πόσο υπέροχο αυτό το ανάμεσά τους! Πόσο μαγικοί οι Νοέμβρηδες!