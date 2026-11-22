Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού τους στόλισαν ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού, έχοντας μαζί τους τον μικρό τους γιο, Νικόλαο. Το ζευγάρι ετοιμάζεται για τις φετινές γιορτές, ενώ παράλληλα περιμένει τον ερχομό του δεύτερου κοινού του παιδιού.

Ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής δημοσίευσε το πρωί της Κυριακής στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram οικογενειακές φωτογραφίες από τον στολισμό του σπιτιού τους. Στα στιγμιότυπα ξεχωρίζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά και ο μικρός Νικόλαος, ο οποίος συμμετείχε στις εορταστικές προετοιμασίες.

Σε μία από τις φωτογραφίες, ο Γιώργος Πατούλης έχει σηκώσει τον γιο του στους ώμους του, ώστε να τον βοηθήσει να κρεμάσει ένα στολίδι στο δέντρο. Σε άλλο στιγμιότυπο, ο ίδιος ποζάρει χαμογελαστός στο πλευρό της συζύγου του, Νάνσυς Κοιλού.

Μαζί με τις φωτογραφίες, ο Γιώργος Πατούλης δημοσίευσε και ένα μήνυμα με ευχές για τις γιορτές που πλησιάζουν.

«Καλή Κυριακή σε όλες και όλους! Η πιο όμορφη εποχή του χρόνου πλησιάζει! Στολίσαμε κι εμείς το δέντρο μας και ετοιμαζόμαστε οικογενειακά να υποδεχτούμε τον Δεκέμβριο! Με υγεία, αγάπη και όμορφες στιγμές σε κάθε σπίτι!», έγραψε στην ανάρτησή του.

Περιμένουν το δεύτερό τους παιδί

Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2024, όταν εκείνη ήταν ήδη έγκυος στο πρώτο τους παιδί. Τον Φεβρουάριο του 2025 απέκτησαν τον γιο τους, Νικόλαο, ο οποίος πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο της οικογενειακής τους καθημερινότητας.

Ο ερχομός του Νικόλαου έκανε τον Γιώργο Πατούλη πατέρα για δεύτερη φορά, καθώς έχει ακόμη έναν γιο, τον Αλέξανδρο, από τον προηγούμενο γάμο του με τη Μαρίνα Σταυράκη.

Η οικογένεια ετοιμάζεται να μεγαλώσει ξανά, καθώς η Νάνσυ Κοιλού περιμένει το δεύτερο παιδί του ζευγαριού. Έτσι, οι φετινές χριστουγεννιάτικες προετοιμασίες βρίσκουν τον Γιώργο Πατούλη και τη σύζυγό του μαζί με τον μικρό Νικόλαο, λίγο πριν αποκτήσει ένα αδελφάκι.

Δείτε τις υπέροχες φωτογραφίες: