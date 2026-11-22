Μια δύσκολη στιγμή από το παρελθόν του αποκάλυψε ο Γιώργος Λιβάνης, περιγράφοντας πώς κατέρρευσε πάνω στην πίστα έπειτα από κρίση πανικού. Ο τραγουδιστής θυμήθηκε ότι εκείνο το βράδυ εμφανιζόταν στο ίδιο πρόγραμμα με τον Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος έσπευσε στο καμαρίνι του για να τον βοηθήσει.

Ο Γιώργος Λιβάνης μίλησε στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς;» με τον Θεολόγο Ηλιού για την επαγγελματική και την προσωπική του ζωή. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις κρίσεις πανικού που είχε αντιμετωπίσει, στον χωρισμό του από την Ανδρομάχη και στη σχέση που έχει με τον γιο τους, Γεράσιμο.

Η κρίση πανικού και η κατάρρευση στην πίστα

Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι πριν από τέσσερα με πέντε χρόνια περνούσε μια περίοδο έντονου άγχους. Το απαιτητικό επαγγελματικό του πρόγραμμα περιλάμβανε δεκάδες συναυλίες και παράλληλες εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα, με αποτέλεσμα να αισθάνεται μεγάλη εξάντληση.

«Έχω πάθει κρίση πανικού πάνω στην πίστα. Ήταν μια αγχώδης διαταραχή που περνούσα σε μια περίοδο πριν από τέσσερα-πέντε χρόνια. Ήμουν σε ένα tour με 70 lives. Είχα και τα μπουζούκια και αυτό το πράγμα λίγο με είχε αποσυντονίσει», αποκάλυψε.

Ο Γιώργος Λιβάνης περιέγραψε στη συνέχεια το περιστατικό που τον ανάγκασε να διακόψει την εμφάνισή του. Όπως είπε, δεν θυμάται με μεγάλη σαφήνεια όσα συνέβησαν, παρά μόνο ότι κατέρρευσε και τον απομάκρυναν από την πίστα. Ο Νίκος Οικονομόπουλος, που επρόκειτο να εμφανιστεί αμέσως μετά, ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά του.

«Ήταν μια στιγμή που δεν τη θυμάμαι και καλά. Κατέρρευσα και με πήραν από την πίστα. Ήμουν με τον Νίκο Οικονομόπουλο, ήρθε ο άνθρωπος, με βοήθησε. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που θυμάμαι να μπαίνει στο καμαρίνι μου, γιατί μετά από εμένα έβγαινε ο Νίκος. Απλά ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και όλο αυτό το πράγμα, με τη σκέψη ότι θα τα καταφέρω, δεν θα τα καταφέρω, με στρέσαρε», εξομολογήθηκε.

Ο χωρισμός από την Ανδρομάχη και το τραγούδι «Τελειώσαμε Λοιπόν»

Στην ίδια συνέντευξη, ο Γιώργος Λιβάνης αναφέρθηκε και στον χωρισμό του από την Ανδρομάχη, εξηγώντας ότι το νέο του τραγούδι, με τίτλο «Τελειώσαμε Λοιπόν», εκφράζει όσα αισθάνεται για αυτή την περίοδο της ζωής του.

Ο τραγουδιστής παραδέχθηκε ότι τα λόγια ενός τραγουδιού μπορούν πολλές φορές να αποδώσουν καλύτερα τα συναισθήματα ενός ανθρώπου από όσα θα μπορούσε να πει ο ίδιος.

«Νομίζω ότι το τραγούδι τα λέει όλα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο, τη στιγμή που το άκουσα, ένιωσα ότι πρέπει να το κάνω. Πολλές φορές αυτά που νιώθουμε οι τραγουδιστές τα εκφράζουμε με τα λόγια που γράφουν οι συνθέτες. Ο συνθέτης λέγεται Αλέξης Σέρκος. Οπότε, νομίζω ότι πιο πασιφανές από το τραγούδι δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό. Το τραγούδι που έβγαλα τα λέει όλα», ανέφερε.

Μάλιστα, εξήγησε ότι άκουσε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο κομμάτι το καλοκαίρι, όταν ο δημιουργός του, Αλέξης Σέρκος, επισκέφθηκε το σπίτι του. Όπως υποστήριξε, ο συνθέτης δεν γνώριζε τι συνέβαινε στην προσωπική του ζωή, ωστόσο το τραγούδι τον άγγιξε αμέσως.

«Το τραγούδι αυτό εγώ το άκουσα μέσα στο καλοκαίρι. Ήρθε στο σπίτι μου ο Αλέξης Σέρκος, μου έβαλε το “Τελειώσαμε Λοιπόν” χωρίς να του έχω πει τίποτα. Γι’ αυτό σου λέω ότι δεν είχα μιλήσει με κανέναν, δεν είχα κάνει τίποτα. Χωρίς να ξέρει ο άνθρωπος τι έχω εγώ, ήταν το πρώτο τραγούδι που άκουσα. Του λέω “ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτό είναι το τραγούδι μας”», πρόσθεσε.

Η σχέση με τον γιο του, Γεράσιμο

Ο Γιώργος Λιβάνης μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη και για τον γιο του, Γεράσιμο, τονίζοντας ότι η επιθυμία να δημιουργήσει οικογένεια υπήρχε μέσα του από πολύ μικρή ηλικία.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ακόμη ότι, όταν ξεκινούσε την επαγγελματική του πορεία, είχε σκεφτεί να ασχοληθεί με την εκπαίδευση των παιδιών, καθώς ανέκαθεν απολάμβανε την επικοινωνία μαζί τους.

«Έγινα πατέρας σε μικρή ηλικία, για τα σημερινά δεδομένα, γιατί ο μπαμπάς μου εμένα με έκανε στα 23. Πάντα ένιωθα ότι θέλω να κάνω οικογένεια. Παράλληλα με τη μουσική μου πορεία, όταν ξεκίνησα, είχα πάει να γίνω παιδαγωγός σε ιδιωτικό κολέγιο και πάντα είχα αγάπη για τα παιδάκια. Όπου υπήρχε ένα πάρτι, έπαιζα με τα παιδάκια. Γενικά επικοινωνώ καλά με τα παιδιά. Προτιμώ να μιλάω με παιδιά παρά με μεγάλους κάποιες φορές», εξήγησε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην καθημερινότητά του με τον μικρό Γεράσιμο και στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να τον μεγαλώσει. Όπως είπε, θέλει να του μάθει από νωρίς την αξία του μέτρου, ακόμη και μέσα από απλές καθημερινές συνήθειες.

«Με τον γιο μου γίνεται μεγάλο πανηγύρι. Περνάω τέλεια. Ήμουν έτοιμος να γίνω πατέρας και δεν ξεχνάω αυτή την περίοδο της ζωής μου καθόλου. Προσπαθώ να περάσω στον Γεράσιμο το μέτρο. Αν πάμε να πάρουμε ένα παιχνίδι, θα πάρουμε ένα και όχι πέντε», συμπλήρωσε.

Τι είπε για τη δημοσιότητα

Ο τραγουδιστής ρωτήθηκε και για τη δημοσιότητα που συγκεντρώνει η προσωπική του ζωή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν έχει επιδιώξει να προκαλέσει συζητήσεις γύρω από το όνομά του για να εξασφαλίσει προβολή, καθώς προτιμά να βρίσκεται στο προσκήνιο μέσα από τη μουσική του.

«Δεν έχω κάνει τίποτα, μα τίποτα, το οποίο να έχει γίνει φτιαχτά. Ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει επειδή μάλλον απασχολεί αυτό το πράγμα. Όταν κάνεις κάτι και έχεις μια αναγνώριση για τη δουλειά σου, δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Από εκεί και πέρα, εκτός από μια μικρή περίοδο της ζωής μου που ίσως ήθελα κι εγώ λίγο να προβληθώ, να το κάνω για να δουν οι άνθρωποι το πρόσωπό μου, δεν έχω προσπαθήσει να κάνω κάτι, να προκαλέσω για να προβληθώ. Πάντα ό,τι κάνω, το κάνω με τη μουσική μου. Από εκεί και πέρα, ό,τι γίνεται, το διαχειρίζομαι», σημείωσε.