Με μια κοινή τους φωτογραφία και μια τρυφερή ευχή θέλησε η Ντορέττα Παπαδημητρίου να ευχηθεί δημόσια στον σύντροφό της, Γιώργο Γεροντιδάκη, για τα γενέθλιά του την Κυριακή 22 Νοεμβρίου.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο στο οποίο ποζάρει αγκαλιά με τον αγαπημένο της, έχοντας πίσω τους ένα ηλιοβασίλεμα. Πάνω στη φωτογραφία έγραψε «Happy birthday my love», επιλέγοντας λίγες λέξεις για να εκφράσει την αγάπη της.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης είναι μαζί από το φθινόπωρο του 2024, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για τη σχέση τους. Αν και αρχικά απέφευγαν τις δημόσιες αναφορές στην προσωπική τους ζωή, με τον καιρό άρχισαν να μοιράζονται περισσότερες κοινές στιγμές τους, τόσο μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα όσο και σε δημόσιες εμφανίσεις.

Η ηθοποιός έχει μιλήσει στο παρελθόν για την επιλογή της να μη συζητά εκτενώς την προσωπική της ζωή, προτιμώντας να κρατά ορισμένα πράγματα μακριά από τη δημοσιότητα. Αυτό, πάντως, δεν την εμποδίζει να μοιράζεται κατά καιρούς στιγμές με τον σύντροφό της, όπως έκανε και με την ευχή για τα γενέθλιά του.