Μια φωτογραφία από το 1984, όταν ήταν ακόμη μικρό παιδί, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής. Με μια νοσταλγική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γύρισε τον χρόνο πίσω και θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια, δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο από το σπίτι της γιαγιάς του στο Κεφαλάρι.

Στη φωτογραφία το αγοράκι ποζάρει σε έναν καταπράσινο κήπο, φορώντας κοντό παντελονάκι και τιράντες, με το ντύσιμό του να θυμίζει μια άλλη εποχή. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, το στιγμιότυπο τραβήχτηκε στον κήπο του μεγάλου σπιτιού της γιαγιάς του, στην οδό Δηληγιάννη 47, όπου πέρασε μέρος των παιδικών του χρόνων.

Ο γνωστός παρουσιαστής συνόδευσε τη φωτογραφία με μια νοσταλγική περιγραφή, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει με χιούμορ τα παιδικά ρούχα της εποχής και το στιλ που είχε επιλέξει για εκείνον η Ισμήνη.

«Ντύνετε έτσι τα παιδιά σας πλέον;;; Κεφαλάρι 1984. Αυτός ήταν ο κήπος των παιδικών μου χρόνων, στο θεόρατο σπίτι της γιαγιάς μου στη Δηληγιάννη 47, λες και έπαιζα σε ταινία, μόνο που ήταν αληθινό. Η Ισμήνη ήταν influencer 30 χρόνια πριν ανακαλυφθεί ο όρος», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο δημοσιογράφος έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα και με την προσωπική του ζωή, καθώς από την άνοιξη του 2026 είναι ζευγάρι με τη γνωστή τραγουδίστρια Έλενα Τσαγκρινού. Η σχέση τους έγινε γνωστή στις αρχές Ιουνίου, όταν εκείνη επιβεβαίωσε δημόσια τον δεσμό τους, ενώ στις 10 Ιουνίου πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσημη κοινή εμφάνιση, στη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας.

Η τραγουδίστρια δεν έμεινε ασυγκίνητη ούτε από την παιδική φωτογραφία του συντρόφου της, καθώς άφησε μια κόκκινη καρδιά στην ανάρτησή του, η οποία συγκέντρωσε σχόλια και αντιδράσεις από τους διαδικτυακούς του φίλους. Ποιο είναι, όμως, το αγοράκι με τις τιράντες που ποζάρει στον φακό το 1984; Δεν είναι άλλος από τον Λάμπρο Κωνσταντάρα!