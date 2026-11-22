Για τις σοβαρές ασθένειες που αντιμετώπισαν οι γονείς του και την αγωνία που σημάδεψε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια μίλησε ο Νίκος Πορτοκάλογλου σε συνέντευξή του στο ΒΗΜΑgazino και τον Γιώργο Νάστο. Ο γνωστός τραγουδοποιός θυμήθηκε τις δύσκολες στιγμές που έζησε στο οικογενειακό του περιβάλλον και εξήγησε πώς η μουσική έγινε για εκείνον ένας τρόπος να ξεφεύγει από τη στενοχώρια και να βρίσκει χαρά μέσα από τη δημιουργία.

Όπως αποκάλυψε, η μητέρα του αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας όταν εκείνος ήταν μόλις 10 ετών, ενώ επτά χρόνια αργότερα ήρθε αντιμέτωπος και με την ασθένεια του πατέρα του. Παρότι μεγάλωσε με πολλή αγάπη από τους γονείς του, η ανησυχία για την υγεία τους επηρέασε την καθημερινότητα της οικογένειας.

Η αγωνία για τους γονείς του και η διέξοδος στη μουσική

«Γιατί η μητέρα μου πέρασε μια πολύ σοβαρή ασθένεια όταν ήμουν 10 ετών. Αργότερα πέρασε κάτι επίσης πολύ σοβαρό ο πατέρας μου, όταν ήμουν 17. Δηλαδή τα παιδικά μου χρόνια και όλη μου η εφηβεία ήταν μέσα σε ένα περιβάλλον σκοτεινό. Αγαπούσα πολύ τους γονείς μου και ήταν υπέροχοι άνθρωποι, απλώς το σπίτι είχε ένα βάρος και μια αγωνία. Αγωνία θανάτου, δηλαδή. Γι’ αυτό πιστεύω ότι έπεσα και τόσο πολύ με τα μούτρα στη μουσική και στη δημιουργία. Το να γράψω κάτι μου έδινε τρομερή χαρά, και ας ήταν και μια βλακεία. Πολλά χρόνια αργότερα κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η ανάγκη μου να φτιάξω τη δική μου γιορτή», εξομολογήθηκε ο Νίκος Πορτοκάλογλου.

Ο τραγουδοποιός αναφέρθηκε και στα πρώτα του βήματα με τους Φατμέ, θυμίζοντας τις αντιδράσεις που προκάλεσε ο συνδυασμός ηλεκτρικού ήχου και λαϊκών στοιχείων. Τη δεκαετία του ’80, όπως εξήγησε, οι μουσικές προτιμήσεις χώριζαν συχνά το κοινό σε αντίπαλες ομάδες, με αποτέλεσμα το συγκρότημα να συναντήσει δυσπιστία, ακόμη και εχθρική αντιμετώπιση, για τις επιλογές του.

Στη συνέχεια μίλησε για τη συνεργασία του με νεότερους καλλιτέχνες, κάτι που επιδίωκε ήδη από τα 35 του χρόνια. Ανάμεσα στους μουσικούς και τραγουδοποιούς με τους οποίους έχει συνεργαστεί βρίσκονται ο Κώστας Λειβαδάς, ο Στάθης Δρογώσης και ο Μανώλης Φάμελλος, ενώ στη διαδρομή του έχει συναντηθεί καλλιτεχνικά και με πολλές νεότερες ερμηνεύτριες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κοινό που παρακολουθεί πλέον τις συναυλίες του. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου περιέγραψε τη συγκίνηση που αισθάνεται όταν βλέπει ανθρώπους της γενιάς του να έρχονται μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια τους, καθώς θεωρεί αυτή τη συνύπαρξη διαφορετικών ηλικιών μία από τις σημαντικότερες ανταμοιβές της πορείας του.

«Βλέπω ανθρώπους της γενιάς μου να έρχονται με τα παιδιά τους και με τα εγγόνια τους. Και μου έρχονται δάκρυα. Είναι ό,τι πιο συγκινητικό, η πιο ωραία ανταμοιβή που μπορεί να έχω για τη δουλειά μου.»