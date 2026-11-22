Με λάμψη, συγκίνηση και ένα παρατεταμένο θερμό χειροκρότημα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στην εντυπωσιακή αίθουσα IMAX των Village Cinemas, στο The Mall Athens, η ξεχωριστή θεατρική παράσταση «Όλιβερ Τουίστ» της Γιούλης Ηλιοπούλου.

Νίκος Ζιάγκος, Γιούλη Ηλιοπουλου, Χρήστος Γεωργίου

Το κοινό, αλλά και εκπρόσωποι των media που έδωσαν το «παρών», ενθουσιάστηκαν με τη φαντασμαγορική παραγωγή, αποθεώνοντας τους πρωταγωνιστές και όλους τους συντελεστές. Η Γιούλη Ηλιοπούλου υπογράφει τη θεατρική διασκευή και τη σκηνοθεσία, παρουσιάζοντας μέσα από την Οικογενειακή Σκηνή της μια εντυπωσιακή παραγωγή βασισμένη στο διαχρονικό αριστούργημα του Καρόλου Ντίκενς.

Στον ρόλο του Μπράνλοου πρωταγωνιστεί ο Νίκος Ζιάγκος, ενώ ο Χρήστος Γεωργίου ενσαρκώνει τον Φέιγκιν. Και οι δύο απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού, όπως και ο μικρός Δημήτρης Παπαδόπουλος, που συγκίνησε με την ερμηνεία του στον ρόλο του Όλιβερ.

Στο πλευρό της Γιούλης Ηλιοπούλου βρέθηκε και η κόρη της, η Κρίστελ Καπερώνη, η οποία παρακολούθησε με χαρά και υπερηφάνεια αυτή την ξεχωριστή θεατρική βραδιά.

Τα εντυπωσιακά σκηνικά, οι μαγευτικές μουσικές, τα κοστούμια εποχής και τα σύγχρονα animation δημιούργησαν ένα θεαματικό αποτέλεσμα, μεταφέροντας μικρούς και μεγάλους στον μαγικό κόσμο του Ντίκενς. Μια παράσταση γεμάτη συναίσθημα, περιπέτεια και θεατρική μαγεία, που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα ενός από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.