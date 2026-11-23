Με ένα απρόσμενο αλλά χιουμοριστικό παράπονο ξεκίνησε η εβδομάδα για τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς».

Η παρουσιάστρια φαίνεται πως δεν ξέχασε ότι ο συνεργάτης της δεν επικοινώνησε μαζί της το Σαββατοκύριακο για να της ευχηθεί για την ονομαστική της εορτή και αποφάσισε να του το υπενθυμίσει μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Κρατερός Κατσούλης αναφέρθηκε στο πόσο δύσκολα πέρασε, με τη Μαρία Ηλιάκη να βρίσκει την κατάλληλη ευκαιρία για να του εκφράσει το παράπονό της. «Δύσκολα, ε; Φαντάζομαι γι’ αυτό ξέχασες να με πάρεις να μου πεις χρόνια πολλά στη γιορτή μου», του είπε χαρακτηριστικά, αιφνιδιάζοντάς τον με την ατάκα της. Ο Κρατερός Κατσούλης, ωστόσο, δεν έχασε την ψυχραιμία του και απάντησε με χιούμορ: «Όπως έλεγα, δύσκολα».

Λίγο αργότερα, ο παρουσιαστής έσπευσε να επανορθώσει, στέλνοντας τις ευχές του στη συνεργάτιδά του μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. «Χρόνια πολλά, Μαράκι μου! Να σε χαιρόμαστε! Γερή, δυνατή σαν τα ψηλά βουνά», της είπε με χαμόγελο. Το στιγμιότυπο έδωσε έναν ευχάριστο τόνο στην έναρξη της εκπομπής, με τους δύο παρουσιαστές να ανταλλάσσουν πειράγματα και ευχές, αποδεικνύοντας πως το χιούμορ δεν λείπει από την καθημερινή τηλεοπτική τους συνύπαρξη.