Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο Τάσος Χαλκιάς στη Ναταλία Γερμανού, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha.

Ο έμπειρος ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην προσωπική του ζωή και αποκάλυψε την προσπάθεια που είχε κάνει στο παρελθόν να εντοπίσει και να γνωρίσει τον παππού του στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος είχε τουρκική καταγωγή.

Όπως εξήγησε, είχε αποφασίσει να αναζητήσει τα ίχνη του πριν ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη με το Εθνικό Θέατρο. Για την αναζήτησή του είχε μιλήσει στη γιαγιά του, η οποία τού έδωσε ορισμένες πληροφορίες για το πού θα μπορούσε να τον βρει, αλλά και μια σαφή συμβουλή.

«Ο παππούς μου, ο πατέρας της μάνας μου, είχε τουρκική καταγωγή. Είχα αποφασίσει να αναζητήσω τα ίχνη του προτού βρεθώ στην Κωνσταντινούπολη με το Εθνικό θέατρο. Το είχα πει στη γιαγιά μου, η οποία μου είχε δώσει κάποιες πληροφορίες για το που μπορώ να τον βρω. “Αλλά αν δεν σε δεχτεί καλά, θα φύγεις αμέσως και δεν θα τον παρακαλάς” μου είχε πει».

Στη συνέχεια, ο Τάσος Χαλκιάς αναφέρθηκε και στον άνθρωπο που τον βοήθησε να πραγματοποιήσει την επίσκεψη, τον Μάνο Κατράκη, ο οποίος συμμετείχε στην ίδια θεατρική παράσταση και ταξίδεψε μαζί του στην Τουρκία. Όπως σημείωσε, εκείνη την περίοδο, μετά το Πολυτεχνείο, οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας βρίσκονταν σε μια ιδιαίτερη φάση.

«Το ότι τον επισκέφθηκα οφείλεται, όμως, στον Μάνο Κατράκη που ήταν πρωταγωνιστής στο έργο με το οποίο πήγαμε στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη. Αν δεν ερχόταν μαζί μου εκείνος,… ήταν μια περίοδος περίεργη, μετά το Πολυτεχνείο, ήταν λίγο περίεργη η σχέση μας με την Τουρκία».

Ωστόσο, όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, ενημερώθηκε ότι ο παππούς του βρισκόταν μακριά, στην Ανατολία, καθώς είχε μεταβεί εκεί για να φέρει εμπορεύματα. Σύμφωνα με όσα του είπαν, ήταν τρία αδέλφια που διατηρούσαν μεγάλα οπωροπωλεία στην κεντρική αγορά.

Ο ηθοποιός δεν κατάφερε τελικά να τον συναντήσει. Άφησε, όμως, ένα μήνυμα για εκείνον, εκφράζοντας την πρόθεσή του να επιχειρήσει ξανά την αναζήτηση σε περίπτωση που επισκεπτόταν και πάλι την πόλη.

«Μας είπαν όμως ότι ο παππούς μου ήταν τότε βαθιά στην Ανατολία και είχε πάει να φέρει πράγματα, γιατί ήταν τρία αδέλφια και είχαν μεγάλα οπωροπωλεία στην αγορά την κεντρική. “Ήρθα να γνωρίσω τον παππού μου, αλλά ήμουν άτυχος. Πέστε του, από τον εγγονό του, χαιρετίσματα. Αν τυχόν έρθω ξανά στην πόλη, θα προσπαθήσω ξανά να τον βρω” τους είπα. Και δεν τον βρήκα», συμπλήρωσε ο Τάσος Χαλκιάς.