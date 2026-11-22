Η φωνή του Γιώργου Μαζανάκη συνόδευε κάθε γκολ της εθνικής ποδοσφαίρου με παίκτες κάτω των 17 χρόνων στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μετά την Αίγυπτο νίκησε και τον Παναμά (2-1) με γκολ στις καθυστερήσεις (90+5’) από τον Σαραφιανό Παπασαραφιανό του Άρη και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στους «32» της διοργάνωσης.

Την Τετάρτη δίνει έναν ακόμα αγώνα στη φάση των ομίλων με το Κατάρ που απλά έχει σημασία για την τελική κατάταξη στον όμιλο. Το Καράρ έχει μια νίκη, αγωνίζεται αργότερα με την Αίγυπτο και σε περίπτωση νίκης θα διεκδικήσει την πρώτη θέση στον όμιλο από την ελληνική ομάδα.

Το σκορ άνοιξε στο 39’ ο Σιώζιος μετά από λάθος του Λόπες, οι Παναμέζοι ισοφάρισαν στο 84’ με τον παίκτη που είχε κάνει το λάθος στο γκολ που δέχτηκε η ομάδα του κι ενώ όλα έδειχναν ότι το ματς οδεύει προς την ισοπαλία ήρθε στο 90+5’ με την μπαλιά του Καραγγέλης στον Παπασαραφιανό για να δώσει το πολύτιμο τρίποντο στην Ελλάδα.

Οι διοργανωτές σε κάθε γκολ επιλέγουν ένα τραγούδι από τη χώρα που σκοράρει. Για την Ελλάδα διάλεξαν το «Καλώς στα βρήκα» του Γιώργου Μαζωνάκη σε στίχους της Νίκης Θεοχάρη από το άλμπουμ «Λείπει πάλι ο Θεός».

Ελλάδα Κ17: Γείτονας, Καραγγέλης, Τσίγκας, Φιλιππιάδης, Λάβδας, Σιώζιος(90+1′ Ψυρούκης), Νέτο(46′ Παπαδάκης), Μπινιάρης, Κώστογλου(67′ Χαλδέζος), Σούβλατζης(67′ Αργυρίου), Νεμπής(82′ Παπασαραφιανός)

Παναμάς Κ17: Απαρίσιο, Ντομίνγκες, Άνταμς, Μαρούγκο, Νόρτε(82′ Τζένεραλ), Μαντούρο, Λόπες(68′ Τουλ), Κιρόζ, Ινστουραΐν(46′ Ασπρίγια), Μοράν(68′ Λόπες), Τσάλμερς(82′ Μάτος).