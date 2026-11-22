Σε μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της βρίσκεται η Κατερίνα Πεφτίτση, καθώς ανακοίνωσε μέσα από τα social media ότι περιμένει το πρώτο της παιδί.

Το μοντέλο και δημιουργός περιεχομένου, που έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από τη συμμετοχή του στο GNTM, μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας μια τρυφερή ανάρτηση.

Μάλιστα, με χιούμορ αναφέρθηκε στα επόμενα Χριστούγεννα, σημειώνοντας πως η οικογένειά της θα χρειαστεί μεγαλύτερο τραπέζι.

«New chapter is coming… Ps: τα επόμενα Χριστούγεννα θα χρειαστούμε μεγαλύτερο τραπέζι. Σε περιμένουμε 🐣❤️ #οικογένεια», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Στο πλευρό της βρίσκεται ο ηθοποιός Ανδρέας Γιαννακούλας, με τον οποίο ετοιμάζονται να υποδεχτούν το νέο μέλος της οικογένειάς τους.

Ο σύντροφός της είναι ηθοποιός και έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά «Ταμπού» του Ανδρέα Γεωργίου, ενώ πλέον το ζευγάρι ετοιμάζεται για ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή του ζωή.