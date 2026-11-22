Συνεχίζεται η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στη Δέσποινα Καμπούρη και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με αφορμή το άρθρο που δημοσίευσε η δημοσιογράφος για τον Νίκο Συρίγο.

Μετά τα αιχμηρά σχόλια του παρουσιαστή σε βάρος της, η Δέσποινα Καμπούρη έδωσε την πρώτη της απάντηση μέσα από τα social media.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου, η δημοσιογράφος ανάρτησε ένα Instagram story, στο οποίο συγκέντρωσε στιγμιότυπα από δημοσιεύματα που αναφέρονταν στην επίθεση του Δημήτρη Ουγγαρέζου εναντίον της.

Συνοδεύοντας τα σχετικά στιγμιότυπα, έγραψε με εμφανή διάθεση ειρωνείας:

«Ευχαριστώ ρε παιδιά για την ενημέρωση. Να είστε καλά! Δεν είχα ιδέα. Τώρα τα είδα».

Πώς ξεκίνησε η κόντρα Καμπούρη – Ουγγαρέζου

Η δημόσια αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά τη δημοσίευση άρθρου της Δέσποινας Καμπούρη στο muse, με αφορμή όσα είχαν ακουστεί και γραφτεί για την απουσία του Νίκου Συρίγου από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Μέσα από το κείμενό της, η δημοσιογράφος εξέφρασε τη στήριξή της στον συνάδελφό της, ασκώντας παράλληλα κριτική σε όσους, όπως υποστήριξε, αξιοποιούν τις δύσκολες επαγγελματικές στιγμές άλλων για να διευθετήσουν προσωπικές διαφορές.

Η τοποθέτησή της προκάλεσε την αντίδραση του Δημήτρη Ουγγαρέζου, ο οποίος σχολίασε το θέμα απαντώντας σε χρήστες του X. Ο παρουσιαστής χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τη Δέσποινα Καμπούρη, αναφερόμενος και σε παλαιότερες δημόσιες τοποθετήσεις της.

«Γι’ αυτό την κράζουν όλοι στα σχόλια. Τη “φτύνουν” και νομίζει ότι βρέχει. Δε μου κάνει εντύπωση μετά τις περσινές δημόσιες τοποθετήσεις της που πεισματικά δεν έπαιρνε πίσω», έγραψε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Η ανάρτηση της Δέσποινας Καμπούρη αποτελεί την πρώτη δημόσια αντίδρασή της στα συγκεκριμένα σχόλια, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω αναφορά ή απάντηση στον παρουσιαστή.